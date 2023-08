Vermund om kræftsyg: Det er op til ham

Det ene og alene op til Peter Seier Christensen (NB), om han vil indgive en sygemelding til Folketinget, selvom han er alvorligt syg med hele to sygdomme.

Det fastslår Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund.

Peter Seier har været ude med stress siden foråret. Og nu er han også blevet diagnosticeret med kræft og står over for et intensivt behandlingsforløb.

- Jeg kæmper stadig med stressen. Det hjælper næppe at få at vide, at ens kræftsygdom er vendt tilbage, oplyste han lørdag til Ekstra Bladet.

Månedsvis

Derfor forventer Peter Seier at være væk fra Folketinget en rum tid endnu.

- Det bliver ikke de første tre-fire måneder. Præcis hvornår jeg er klar, ved jeg ikke. Det afhænger blandt andet af, om behandlingen har den effekt, den skal have, siger han.

Ikke desto mindre er han fortsat ikke sygemeldt fra Folketinget.

Annonce:

Det betyder, at hans suppleant ikke kommer ind i Folketinget. Og det er næppe tilfældigt.

Suppleanten hedder Henriette Ergemann. Hun blev valgt som næstformand i Nye Borgerlige 7. februar, men valgte at trække sig efter godt tre uger. Det skete, efter Ekstra Bladet og B.T. kunne afsløre, at hun havde skrevet flere konspiratoriske og vilde bemærkninger på sociale medier.

Gør I grin med vælgerne?

Pernille Vermund har tidligere gjort det klart, at Peter Seier selv bestemmer, om han vil sygemelde sig. Det har ikke ændret sig nu, hvor en kræftdiagnose er kommet til.

- Vil I stadig godtage, at Peter Seier ikke sygemelder sig?

'Naturligvis. Det 100 procent Peters egen beslutning, og Henriette har meldt sig ud af partiet,' skriver Pernille Vermund i en sms til Ekstra Bladet søndag.

- Er det ikke at gøre grin med vælgerne - manden kan jo af gode grunde ikke passe sit mandat?

'Mandatet er Peters. Det er ene og alene ham, der afgør, hvorvidt han skal tage orlov,' lyder det fra Pernille Vermund.

Peter Seier (tv.) kanter sig ud af Folketingssalen i årets begyndelse i selskab med blandt andet Jon Stephensen (M). Foto: Anthon Unger

Annonce:

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få svar fra Peter Seier på, om han fortsat agter at opretholde sit mandat trods de to alvorlige sygdomme, han døjer med.

Har intet hørt

Hans suppleant, Henriette Ergemann, har stadig ikke hørt fra hverken Folketingets administration eller Nye Borgerlige. Så intet tyder på, at Peter Seier officielt er sygemeldt.

- Jeg har ikke hørt fra Nye Borgerliges partiledelse siden april.

- Jeg er klar til at repræsentere de godt 1´500 vælgere, som stemte på mig i november, hvis det bliver aktuelt, siger hun og afviser, at hun vil bruge et eventuelt mandat til at søge hævn over sit gamle parti.