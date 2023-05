Vermund skoser omstridt vikar

Pernille Vermund udtaler sig nu for første gang om, hvorfor Nye Borgerlige ikke valgte at indkalde Peter Seiers stedfortræder, da han sygemeldte sig med stress tilbage i april

Pernille Vermund, politisk leder i Nye Borgerlige, tager nu bladet fra munden om den omstridte tidligere formand i Nye Borgerlige Henriette Ergemann.

Henriette Ergemann skulle nemlig have været indkaldt som Peter Seier Christensens stedfortræder i Nye Borgerlige, da han blev sygemeldt med stress 4. april. Men det blev hun aldrig.

Det skyldtes, at Nye Borgerlige aldrig sygemeldte Peter Seier officielt, men i stedet valgte at dele hans ordførerskaber mellem de to tilbageværende folketingsmedlemmer; Pernille Vermund og Kim Edberg.

Og nu løfter Vermund altså sløret for, hvorfor partiet tog det valg.

- Henriette Ergemann har udtalt til os, at hun havde i sinde at føre jeres politik. Hvorfor så ikke indkalde hende, så i var tre i stedet for to?

- Henriette Ergemann har jo meldt sig ud af Nye Borgerlige, og det har jo nogle vilkår. At hun så gerne vil i Folketinget, det kan jeg jo godt forstå. Det er jo sådan, at hvis man kommer i Folketinget, så kan man få Folketingsvederlag og eftervederlag i op til et halvt år, udtaler Vermund til Ekstra Bladet og fortsætter:

Henriette Ergemann har tidligere udtalt til Ekstra Bladet, at hun 'ville kæmpe for Nye Borgerliges politik'. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Så der er jo mange goder, og det kan jeg godt forstå, at man som første suppleant tænker: 'Det der, det gad jeg simpelthen godt'. Men det ændrer ikke ved, at det ikke havde gjort nogen forskel for Nye Borgerlige. Hun ville jo ikke have ageret ordfører for os.

Henriette Ergemann blev valgt som næstformand i Nye Borgerlige 7. februar, men valgte at trække sig efter godt tre uger. Det skete efter Ekstra Bladet og B.T kunne afsløre, at hun havde skrevet flere konspiratoriske og vilde bemærkninger på sociale medier.

Senere meldte hun sig helt ud af partiet.

Skulle være mødtes

Ekstra Bladet talte med Henriette Ergemann omkring en uge efter Peter Seiers sygemelding, og her forklarede hun, at hun havde aftalt at mødes med Pernille Vermund og 'tale om en løsning' på sygemeldingen:

- For lidt over tre uger siden rakte jeg ud til Pernille med henblik på en løsning, og vi aftalte, vi skulle drikke en kop kaffe efter påske, udtalte Henriette Ergemann til Ekstra Bladet.

- Så stod det pludselig i medierne, at Peter var sygemeldt, fortsætter Henriette Ergemann.

Samtidig sendte hun også en stikpille til sit gamle parti dengang.

- Jeg ville naturligvis have arbejdet for Nye Borgerliges politik, hvis jeg var i Folketinget. Jeg forlod ikke partiet, fordi jeg ikke er enig i politikken, men pga. en ledelse, der ekskluderer gamle loyale partimedlemmer for noget, de ikke har gjort. Men de har åbenbart valgt, at Kim (Edberg, Red.) så hellere vil sidde med 37 ordførerskaber, udtalte hun om situationen.

Ekstra Bladet har spurgt Pernille Vermund, hvorvidt hun kan bekræfte, at de to gamle partifæller skulle have haft en aftale om at mødes. Men det er hun ikke vendt tilbage på.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Henriette Ergemann.

