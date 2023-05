Vermund skrotter ufravigelige krav

Nye Borgerlige har droppet deres ufravigelige krav.

I hvert fald mens der sidder en midterregering på magten. Det udtaler Pernille Vermund til Ekstra Bladet.

- Altså, vi stiller ingen ufravigelige krav til en midterregering. Det ville ikke give nogen mening for os. Vi ved jo udmærket godt, at vi ikke kan rykke noget der.

- Derudover kan vi ikke stille ufravigelige krav til en midterregering, fordi vi ikke er en del af et parlamentarisk grundlag for en midterregering. Og det vil vi heller aldrig komme til at blive. Vi støtter op om en blå regering.

Pernille Vermund kalder desuden også kravene for 'de tidligere ufravigelige krav'. Det gør hun i B.T.s podcast 'Slottet og Sumpen'.

Vægrer om fremtid

Da Ekstra Bladet spørger Pernille Vermund, hvorvidt de ufravigelige krav kan vende tilbage i fremtiden, holder hun det ud i strakt arm.

Annonce:

- Men vil det så sige, at I tager de ufravigelige krav op igen næste gang, altså eventuelt til næste valg, hvis der er mulighed for en blå regering?

- Jamen altså, det må vi se på til den tid. Verden har jo ændret sig, og der kan ske meget.

- Stadig vores politik

Pernille Vermund slår dog fast over for Ekstra Bladet, at Nye Borgerlige ikke er færdige med at kæmpe for sagerne, og at det stadig er en central del af partiets politik.

- Det er stadig en stor del af vores politik, og vi kommer stadig til at fremsætte forslag omkring den del, siger hun og fortsætter:

- Men det handler jo om, at det er en ny virkelighed, hvor der ikke er nogen blå blok, og derfor er man også nødt til at tilpasse sig en ny virkelighed.

Stod fast

Pernille Vermund stod ellers fast på sine ufravigelige krav så sent som i valgkampen i efteråret.

Her udtalte hun blandt andet til B.T., at deres krav skulle skrives ind i et regeringsgrundlag, hvis en regering skulle have deres støtte.

- Forudsætningen for, at vi fastholder vores opbakning til en regering, er selvfølgelig, at det bliver udført – at det bliver til lov og bliver gennemført.

Vermund i frådende angreb: - Tramper på sygemeldts grav