Vermund: Støjberg er for dygtig til Ellemann

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, kan tilsyneladende godt skyde en hvid pil efter sine drømme om at indtage Statsministeriet, hvis det skal være på Nye Borgerliges mandater.

- Inger Støjberg er for dygtig til Ellemann. Han har ikke undt hende at 'shine'. Det så vi med hans benspænd mod hende under forhandlingerne om politiforliget. Der diskvalificerede han sig selv som politisk leder. Det var vigtigere for ham at få Inger Støjberg til at stå i et dårligt lys end at opnå resultater, siger Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund.

- Jakob Ellemann-Jensen bevæger sig væk fra drømmen om at blive statsministerkandidat for blå blok, fastslår hun.

Den hårde udmelding kommer efter Ellemanns fyring af Inger Støjberg som næstformand.

Støjberg: - Jeg skal lige vende skråen og overveje, hvad der skal ske nu

Ifølge Inger Støjberg skyldes fyringen ikke kun en potentiel rigsretssag på baggrund af Instrukskommissionens beretning.

Men også, at Støjbergs forhold til de andre blå partier og partiledere var for godt og for tæt. Altså de konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige som må formodes at skulle være parlamentarisk grundlag for en eventuel V-ledet regering.

Han foretrækker de radikale

En udmelding, som umiddelbart undrer Pernille Vermund – men så alligevel ikke.

- Jakob Ellemann-Jensen føler sig tydeligvis bedre hjemme i selskab med Radikale Venstre end med os andre i blå blok. Inden Morten Østergaard trak sig på grund af MeToo-sagen havde især de to jo et nært samarbejde

- Men det er da rigtigt, at Inger Støjberg har et godt forhold til ikke bare mig, men også til Søren Pape (K) og Kristian Thulesen Dahl (DF). Hun har faktisk et rigtig godt og tillidsfuldt forhold til mange på Christiansborg. Eksempelvis til justitsminister Nick Hækkerup (S). Det så vi også under politiforhandlingerne, hvor Ellemann endte med at spænde ben for Inger Støjberg, så Venstre i sidste øjeblik måtte stå uden for aftalen, forklarer Pernille Vermund.

Adspurgt om Nye Borgerlige nu ser Søren Pape som blå bloks statsministerkandidat, trækker hun dog lidt på det.

- Vi peger ikke entydigt på Søren Pape. Men min fornemmelse er, at Søren Pape er blevet klogere og ser de udfordringer, vi står over for på udlændingeområdet, siger Vermund.

Ifølge DF's formand, Kristian Thulesen Dahl, er det svært at finde ud af, hvor Venstre nu står på udlændingepolitikken. Det kan betyde, at DF ikke vil pege på Ellemann som statsministerkandidat.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra adskillige Venstre-folk.