Vermund takker Frederiksen og giver Ellemann stikpille

Få ville formentligt have forudsagt, at partiet på Folketingets yderste højrefløj, vil tale med rosende ord om den socialdemokratiske statsminister, Mette Frederiksen.

Men det er rosende ord, som kommer fra Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, fra podiet ved partiets årsmøde i Vejle.

- Danmark fik en ny regering ved valget - og det ser sort ud for Danmark, når Enhedslisten og ikke mindste De Radikale får indflydelse på udlændingepolitikken, siger Nye Borgeliges formand, Pernille Vermund, fra talerstolen fra partiets årsmøde.

- Mit indtryk af statsminister Mette Frederiksen er dog forholdsvis positivt, siger hun.

Det er særligt fordi, Mette Frederiksen i forbindelse med åbningsdebatten i Folketinget 3. oktober kvitterede for Nye Borgerliges ønske om et helt nyt asylsystem, hvilket Mette Frederiksen har lovet at stille sig i spidsen for.

Til slut kommer Pernille Vermund endda med en tak til Mette Frederiksen, som gør hende så berørt, at en tilhører må give hende en serviet, så hun kan tørre sine øjne.

- Da statsministeren i sidste uge ringede til mig og spurgte, om vi i Nye Borgerlige ville bakke op om at hastebehandle et lovforslag, der skulle tage statsborgerskab fra IS-terrorister, så sagde jeg naturligvis ja, siger Pernille Vermund fra talerstolen.

- Og før vi lagde på, sagde jeg tak, siger hun, inden hendes stemme knækker:

- Tak på mine og på mine børns vegne, sagde jeg, lyder det.

Pernille Vermund har altså fået det indtryk, Mette Frederiksen har forstået udfordringen ved udlændingepolitikken, mens hun savner svar fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, om, hvilken udlændingepolitik, hans parti vil føre.

- Vi har simpelthen til gode at få at vide, hvad Venstre har tænkt sig med Danmark, siger Pernille Vermund undervejs i talen.

Hun mener, at Ellemann-Jensen indtil videre mest har stået for "det muntre og joviale".

Efter valget har Venstre dog - lige som Socialdemokratiet - rakt en hånd frem mod Nye Borgerlige.

Under valgkampen var der kold luft mellem daværende Venstreformand og statsminister Lars Løkke Rasmussen og Pernille Vermund.

Vermund havde tre "ufravigelige krav" til en statsminister, mens Lars Løkke Rasmussen nægtede, Nye Borgerlige skulle blive parlamentarisk grundlag.

Jakob Ellemann-Jensen har dog efterfølgende budt alle de borgerlige partiledere på kaffe - også Pernille Vermund.

Den kop kaffe er blevet drukket, men det har åbenbart ikke gjort Vermund klogere, selv om hun "understregede overfor Jakob Ellemann-Jensen, at det allervigtigste" er at "få løst udlændingepolitikken fra bunden", siger hun i talen.