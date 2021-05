Vermund-tropper støtter undtagelser fra asylstop

Advarsel: Dette er en rundspørge til Nye Borgerliges lokalformænd.

Og normalt ville dem, der udtaler sig kritisk om partiformanden, stå først, fordi det er mest dramatisk.

Men i denne artikel står den enlige kritiker af Pernille Vermund til sidst.

Vermund viger fra ufravigeligt asyl-krav

Lige nu forsøger regeringen at få Folketingets opbakning til at kunne placere spontane asylansøgere i fx Rwanda, hvis man ellers kan betale sig fra det.

Mette Frederiksen holder hårdt på, at hun vil have et modtagecenter uden for EU.

Men regeringen står også fast på, at nogle asylansøgere ikke kan sendes væk på grund af konventioner.

Og i den forbindelse har Vermund understreget, at hun i princippet kan gå med til, at nogle af dem bliver i Danmark, selvom partiet gik til valg på et 'ufravigeligt krav' om et totalt stop for spontan asyl.

Det skyldes, siger Vermund, at hun alligevel ikke kan vælte den siddende statsminister, Mette Frederiksen (S) lige nu.

'Mener det samme som Pernille'

Og det argument er der opbakning til fra flere i partiets bagland:

- Jeg støtter fuldt op. Jeg har ikke andre meninger end Pernille, hun er knaldende dygtig, siger formand i Ballerup-kredsen, Lone Madsen.

Det samme siger Marie Nielsen, formand i Brøndby:

- Jeg bakker formanden op, også i det her, siger hun.

Ken Lindtner-Elm, formand i Esbjerg-kredsen, sætter lidt flere ord på:

- Jeg synes, at man skal have en pragmatisk tilgang til det der. Jeg ville ærgre mig, hvis vi altid stod uden for.

Også Morgens Hehl Olsen og Allan Berg, formænd i henholdsvis Ringsted- og Struer-kredsen, bakker op, fordi man ikke skal 'gå bare for at gå' fra forhandlingerne.

Må ikke ligne DF

Tilbage er Helen Avnborg, lokalformand på Frederiksberg. Hun er ikke enig med partiformanden:

- Vi skal passe på ikke at komme til at ligne Dansk Folkeparti, siger hun.

- Selvfølgelig er det bedre, hvis man kan forhandle sig frem til færre undtagelser, men jeg ville gerne have, at vi står fast på vores holdning her, og at vi ikke fortaber os i sådan noget Christiansborg-politik, siger hun.

