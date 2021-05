Vermund viger fra ufravigeligt asyl-krav

Nye Borgerlige gik til valg på et totalt asylstop.

Det var faktisk et såkaldt 'ufravigeligt krav' til den næste statsminister.

Men nu - halvt inde i partiets første valgperiode - er Nye Borgerlige parat til at acceptere enkelte undtagelser fra det totale asylstop.

I øjeblikket forsøger den socialdemokratiske regering ved at samle flertal bag et lovforslag, der skal kunne sende asylansøgere til lande uden for EU.

Men det bliver understreget i lovforslaget, at man på grund af konventioner ikke kan sende alle asylansøgere afsted.

Og i de forhandlinger har Pernille Vermund meldt ud, at der skal være 'langt færre undtagelser' fra det totale asylstop. Men altså undtagelser.

Bedre end nu

På Nye Borgerliges hjemmeside står der stadig, at partiet vil have et totalt asylstop.

'Ikke flere lappeløsninger – ikke flere brudte løfter', står der også.

Ekstra Bladet har spurgt Pernille Vermund, hvad der er blevet af den kategoriske modstand mod asylstoppet. Du kan høre interviewet i Ekstra Bladets nye podcast 'Ingen Kommentarer'.

- Vi kan jo ikke stille ufravigelige krav til en rød regering, som vi ikke støtter. Det var et ufravigeligt krav som forudsætning for at bakke op om en ny regering.

- Men hvorfor er I med på undtagelser fra asyl-stoppet, når det var et ufravigeligt krav?

- Det er trods alt en bedre løsning end nu, hvor der kommer alle dem, der kommer nu.

- Det, der adskilte jer fra alle andre partier var, at I kom med et ufravigeligt krav. Nu fraviger I det. Hvordan skal man kunne kende jer fra alle andre partier?

- Det kan man ved at forstå, at selvom der ikke er et borgerligt flertal, så vil vi trække politikken i den rigtige retning. Vores ufravigelige krav var i forbindelse med en regeringsdannelse.

Så kravet gælder ikke i den almindelige hverdag mellem valgene?

- Jo, hvis der er borgerligt flertal, og vores mandater er afgørende. Lad være med at gøre danskerne dummere end de er. Der er ikke mulighed for at stille ufravigelige krav, hvis man ikke har mandaterne til at presse dem, der har magten.

'Er det ikke for dumt?'

Dermed melder Nye Borgerlige sig i princippet parat til at lade en mulig borgerlig regering falde på kravet om et fuldt asylstop, men efterfølgende være med på at forhandle undtagelser fra kravet med en rød statsminister bagefter.

- Hvilke undtagelser kan du leve med.

- Er det ikke for dumt. Kan du ikke selv høre det? Prøv lige at sætte dig ind i, hvad du ringer og spørger om, inden du ringer.

- Jeg er bare nysgerrig. Hvad er det for undtagelser, du nu kan leve med?

- Faktum er, at der ikke er et totalt asylstop nu, og at der er et stort rødt flertal, lyder det fra Pernille Vermund.

Lyt til Ekstra Bladets politiske podcast, hvor du blandt andet kan høre interviewet med Vermund her.