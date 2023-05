Vermund: Ville ikke selv stemme på os nu

Nye Borgerliges stifter Pernille Vermund vil for første gang ikke sætte en udløbsdato på sit liv som politiker. Hun har ellers altid sagt, at hun kun ville være i politik i kort tid

Nye Borgerliges stifter Pernille Vermund prædiker ro for at genoprette det skamskudte parti, siger hun til Børsen

Efter en periode så kaotisk, at selv gamle medlemmer af Alternativet må have løftet øjenbrynene, ligger Nye Borgerligere skidt i meningsmålingerne.

Faktisk ligger partiet langt under spærregrænsen. Det udtrykker stifter og eneste kandidat til formandsskabet, Pernille Vermund, i et interview med Børsen decideret forståelse for.

- Min fornemmelse er, at årsagen til, at vi er i knæ nu, det er, at der har været en relativt lang periode med uro, og det er klart, det skræmmer folk væk.

- Jeg ville heller ikke selv have lyst til at sætte kryds ved Nye Borgerlige, før der var ro på igen, siger hun.

Soloulykke

Det var Pernille Vermund selv, der startede den dødsspiral, Nye Borgerlige har været inde i siden valget i november.

Kort efter valget valgte hun nemlig med at melde sin afgang som formand. Det på trods af, at hun lige havde ladet sig genvælge.

Lars Boje Mathiesen efterfulgte Pernille Vermund som formand. Det gik ikke stille af sig.

Hendes exit udløste en giftig magtkamp, hvor den af mange lidet vellidte profil Lars Boje Mathiensen blev ny formand. Hvilket udløste en exodus fra både Folketingsgruppe og byråd.

Lars Boje Mathiesen havde kun siddet kort på tronen, da næstformand Henriette Ergemann måtte forlade posten og partiet efter det kom frem, at hun havde skrevet aggressive og upassende kommentarer på sociale medier under corona.

Kongens fald

Helt skørt blev det, da Lars Boje Mathiesen pludseligt blev ekskluderet af partiets hovedbestyrelse, der mente, at han havde stiller helt uhørte og ublu økonomiske krav.

Hvilket igen udløste et voldsomt rivegilde i partiet og i sidste ende betød, at Pernille Vermund pludseligt stemplede tilbage ind i dansk politik og som formandskandidat.

I takt med, at kaosset siden nytår har udspillet sig, er partiets støtte i meningsmålingerne fladet og faldet og ligget nu langt under spærregrænsen.

Ifølge Pernille Vermund - der officielt forventes at blive formand igen til efteråret - er opskriften på at ændre det en mere nuanceret tilgang og så altså ro.

- Nu vil jeg kæmpe for, at der kommer ro på og for det politiske fundament, vi blev stiftet på, siger hun til Børsen.

