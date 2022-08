Vermund vrager spidskandidat

En anmeldelse til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) har angiveligt skabt røre i andedammen hos Nye Borgerlige.

Anmeldelsen vedrører nemlig Hans Blaaberg, der er en af partiets spidskandidater, og den har ifølge ham ført til, at partiets hovedbestyrelse ved et møde torsdag besluttede, at politikeren ikke længere må stille op til Folketinget for Nye Borgerlige.

Ifølge Jesper Hammer, der er organisatorisk næstformand i Nye Borgerlige, skyldes beslutningen, at hovedbestyrelsen har mistet tilliden til Blaaberg, fordi den tidligere udpegede spidskandidat har talt 'usandt' og forsøgt 'at dække over en sag mod ham'.

Rygter om anmeldelse

En noget fåmælt Hans Blaaberg, der til daglig arbejder som politibetjent, bekræfter over for Ekstra Bladet, at han ikke længere er spidskandidat for partiet.

- Jeg er stadig medlem af partiet, men jeg har fået frataget min godkendelse til at stille op som spidskandidat og som almindelig kandidat, fortæller Hans Blaaberg.

I et opslag på Facebook skriver politikeren, at der er tale om en DUP-anmeldelse, som han 'endnu ikke er gjort bekendt med fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed, idet anmeldelsens pålidelighed endnu ikke er vurderet. Der er derfor ikke startet en reel sag op'.

- Kan du uddybe det, Hans?

- Jamen, der var nogle rygter om en anmeldelse, men jeg havde ikke fået noget at vide. Så jeg kontaktede DUP og fik bekræftet anmeldelsen, men fik også at vide, at de ikke engang var gået i gang med at kigge på den endnu, fortæller Hans Blaaberg.

- Gik du så videre med den information til partiet?

- Det vil jeg ikke sige noget om.

Formand for Nye Borgerlige Pernille Vermund. Arkivfoto: Jonas Olufson

Fik besked over telefonen

Nye Borgerliges hovedbestyrelse består af blandt andre formand Pernille Vermund samt medstifter Peter Seier Christensen, Lars Boje Mathiesen og Mette Thiesen.

Hans Blaaberg fortæller, at han ikke selv var med under torsdagens møde. Han ved derfor ikke, nøjagtig hvordan beslutningen blev truffet, ligesom han ikke ved, om den blev vedtaget enstemmigt.

Han fik i stedet beskeden over telefonen. En besked, han med egne ord er 'rigtig ærgerlig' over.

- Jeg tror også, at det måske kan ende med at være mere skadeligt end gavnligt. Jeg kan forestille mig, at der kan komme noget medlems- og vælgerflugt. Ikke, fordi det er mig, men fordi sagen nu kommer op i pressen, fortæller han.

- Du skriver på Facebook, at partiet blandt andet har taget beslutningen, fordi det frygter konsekvenserne af en sag så tæt på valget. Kan du forstå det synspunkt?

- Det vil jeg helst ikke svare på.

- Hvordan har du det med hovedbestyrelsen lige nu?

- Det lader jeg være med at udtale mig om.

Har ikke tillid til ham

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Nye Borgerlige, men det har ikke været muligt. I stedet skriver organisatorisk næstformand Jesper Hammer i en mail, at beslutningen er truffet, fordi hovedbestyrelsen ikke længere har tillid til Hans Blaaberg.

'Hans Blaaberg har svigtet hovedbestyrelsens tillid ved at tale usandt og forsøge at dække over en sag mod ham, som risikerer at kunne skade partiets anseelse i offentligheden alvorligt.'

Jesper Hammer skriver videre, at hovedbestyrelsen har besluttet at udpege Niels Peder Ravn, som er partiets medlem af Københavns Borgerrepræsentation, til ny spidskandidat i Københavns Storkreds ved det kommende folketingsvalg.

'Udskiftningen af spidskandidaten sker i fuld forståelse med vælgerforeningen i København, som bakker fuldtalligt op om Niels Peder Ravn (...),' lyder det i mailen.