Vermunds forsvar: Lav loven om

Hvis Instrukskommissionen vurderer, at Inger Støjberg har givet en ulovlig instruks om adskillelse af asylpar, skal lovgivningen laves om, siger formand for Nye Borgerlige Pernille Vermund til Ekstra Bladet

Pernille Vermund har tillid til Inger Støjberg, uanset om den nedsatte Instrukskommission og en potentiel rigsretssag skulle komme frem til, at hun i sit arbejde som Udlændinge- og Integrationsminister skulle have givet en ulovlig instruks.

Det siger formanden for Nye Borgerlige til Ekstra Bladet i et telefoninterview.

FAKTA: Støjbergs ulovlige instruks undersøges Midt i maj indledte Instrukskommission arbejdet med at undersøge Inger Støjbergs (V) ulovlige adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig. Instruksen var ulovlig, fordi parrene havde krav på en individuel vurdering. Der kunne være par, som ikke måtte adskilles, for eksempel hvis de havde børn. Instrukskommissionen får halvandet år til at granske sagen, der startede i 2016. Læs mere her: * Berlingske bringer i januar 2016 en nyhed om mindreårige asylansøgere, der er gift og bor med en voksen. Inger Støjberg annoncerer som udlændinge- og integrationsminister straks, at hun vil forhindre sager om 'barnebrude', når de kommer til Danmark. * I en pressemeddelelse udsendt 10. februar 2016 fra Udlændinge- og Integrationsministeriet fik Udlændingestyrelsen besked om, at asylpar skulle adskilles, hvis den ene part var under 18 år. * Instruksen er siden blevet betegnet som ulovlig af Folketingets Ombudsmand. En adskillelse ville kræve en individuel vurdering af det pågældende par. * Ombudsmanden kunne ikke komme videre uden egentlige afhøringer, hvilket er det, kommissionen er i færd med. Den har sikret sig en del materiale, der endnu ikke har været fremme i offentligheden. * Flere medier har skrevet, at daværende udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg, var advaret om, at det kunne være ulovligt at adskille parrene. Det har hun afvist. * Inger Støjberg har forklaret, at samme dag, som instruksen blev afsendt, blev Udlændingestyrelsen mundtligt orienteret om, at der skulle tages forbehold i forhold til instruksen. Det har interne mails siden sået tvivl om. * Et syrisk asylpar blev ved Københavns Byret i marts tildelt 20.000 kroner i erstatning, fordi de blev tvangsadskilt i 2016. Dengang var kvinden 17 år og højgravid. Manden var 26 år. Kilder: Politiken, Information, Berlingske, Ritzau. Vis mere Luk

- Pernille Vermund, hvis det vurderes, at det, Inger Støjberg har gjort, har været ulovligt, hvordan forholder du dig så?

- Indtil videre er det en kommission, der er skal undersøge det, og den kommission er politisk nedsat. Så hvis kommissionen skulle komme frem til, at den mener, at der er foregået noget ulovligt, så synes jeg, det vidner om, at der er et ekstremt behov for at få ændret lovgivningen. Vi kan ikke have et samfund, hvor vi ikke har lovhjemmel til at adskille yngre piger fra vokse mænd.

- Så det, jeg hører dig sige, er, at hvis kommissionen kommer frem til, at det, der er foregået er ulovligt, så bakker I stadig op om Inger?

- Ja, så er det jo loven, der er noget galt med. Så må man jo sørge for at få flertal i Folketinget for at få ændret loven, så vi ikke havner i samme situation igen.

- Når du siger det, er det så, fordi du mener, at man skal kunne adskille par uden individuel sagsbehandling?

- Hvis Ingers håndtering af sagen er i strid med dansk lov, så er det loven, der skal laves om.

- Det er værdierne bag handlingen, der er vigtige for dig, men er der en grænse for langt, man kan gå for de værdier. For eksempel en lovovertrædelse i det her scenarie?

- Jeg tager udgangspunkt i, at Inger ikke har gjort noget ulovligt.

- Men må jeg bede dig om at tage udgangspunkt i det scenarie, hvor man kommer frem til, at hun har gjort noget ulovligt?

- Hvorfor skulle jeg det? Det svarer jo til, at andre har gjort noget ulovligt. Jeg tager udgangspunkt i, at Inger har overholdt loven. Jeg går heller ikke rundt og regner med, at hverken du eller andre er kriminelle og har gjort noget ulovligt, som I ikke må.

- Men det er heller ikke alle andre, der er i en situation, hvor en kommission undersøger, om man har givet en ulovlig instruks.

- Prøv at høre her, vi har ikke folkedomstol i Danmark, det er noget af det nærmeste, jeg har oplevet en folkedomstol. I hvilken anden situation ville man ikke acceptere sådan en klapjagt på et menneske, som jo ikke engang sidder i en retssag.

- Okay, men hvis det var en anden situation, hvor det ikke drejede sig om asylpar, ville du så forholde dig til det på samme måde?

- Jeg forholder mig sådan set til Inger. Det gør man jo politisk.

- Må jeg lige stille dig et drille-spørgsmål?

- Ja, selvfølgelig.

- Hvis nu det er ulovligt, og Inger bliver nødt til at forlade Venstre, er hun så velkommen i Nye Borgerlige?

- For mig er Inger en meget stor del af Venstre. Men skulle det helt utopiske ske, at hun bliver nødt til det, så ville hun være velkommen. Det ligger godt nok ikke i kortene, men jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis Danmarks største parti (redaktionen vurderer, at Vermund mener Venstre, red.) fuldstændig mistede den sidste rest af kamp for danske værdier.

Pernille Vermund og Nye Borgerlige har startet en pengeindsamling, hvor borgere over MobilePay kan sende 40 kroner til en støttekampagne for Venstre.