Vermunds Muhammed-brøler

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, har været særdeles hurtigt ude af starthullet i sagen om partiets annonce med satiretegninger fra Charlie Hebdo.

Allerede i sidste uge gav hun udtryk for, at partiet samarbejdede med Charlie Hebdo om at indrykke annoncerne med magasinets Muhammed-tegninger.

I stedet er det endt med, at Charlie Hebdo lægger afstand til Nye Borgerlige og afviser, at der skulle være indgået nogen aftale.

'Efter konsultation med tegnerne har Charlie Hebdo ikke lavet en sådan aftale med dette politiske parti, som de ikke deler nogen som helst synspunkter med,' er meldingen fra Charlie Hebdos pr-bureau i en mail til Ekstra Bladet mandag.

Kort tid forinden havde Nye Borgerliges pressechef Lars Kaaber ellers udtalt til Fagbladet Journalisten, at det blot var formssag at få en aftale på plads om at bringe tegningerne.

Rykkede ud på Facebook

Det var torsdag i sidste uge, at Pernille Vermund rykkede ud på Facebook og fortalte om samarbejdet med Charlie Hebdo.

'I samarbejde med Charlie Hebdo vil vi indrykke netop de tegninger af Muhammed, som Samuel Paty brugte i undervisningen, i de danske aviser,' skrev Vermund.

Samme budskab gentog hun få timer senere i et interview med mediet Den Uafhængige.

Her blev Vermund spurgt, om Nye Borgerlige havde taget kontakt til de danske aviser, de gerne vil have til at bringe annoncerne.

- Nej, men vi har kontaktet Charlie Hebdo, siger hun.

Afviser Vermund: Må ikke bringe Muhammed-annoncer

Hun forklarede til mediet, at kampagnen ville blive sat i gang, når Nye Borgerlige havde fået tegningerne, og at de forventede, at den ville blive udrullet inden for en uges tid.

Flere gange i interviewet blev hun spurgt konkret, om der var tale om et reelt indgået samarbejde, og hver gang smilte hun og sagde, at det kunne hun ikke afsløre endnu.

Forkert

Partiets pressechef, Lars Kaaber, har tidligere oplyst til Ekstra Bladet, partiet rettede henvendelse til Charlie Hebdo fredag og spurgte til et muligt samarbejde om Muhammed-annoncerne.

Dette har Lars Kaaber dog efterfølgende oplyst, var forkert. Der blev i stedet taget kontakt til Charlie Hebdo torsdag i sidste uge, hvor partiet i første omgang modtog et auto-svar.

Det viser mails, som Ekstra Bladet har set.

Gang i gaden

Under alle omstændigheder havde Pernille Vermund sat gang i gaden.

Både Jyllands-Posten og senere Ekstra Bladet meldte ud, at man ikke ønskede at bringe annoncerne. Oven på de voldsomme erfaringer fra Muhammed-krisen i 2005 og 2006 ønskede man ikke at bringe medarbejdernes sikkerhed i fare.

Omvendt besluttede både Weekendavisen, B.T. og Berlingske sig for at ville trykke annoncerne.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Pernille Vermund til forløbet.

