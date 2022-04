Vermunds regnskabsrod: Glemte udgifter for over en halv million

Mens partiformand Pernille Vermund og hendes parti Nye Borgerlige kritiserer landets øvrige politikere for at fråse med skattekroner, så har partiet ikke selv haft styr på, hvor mange penge de har brugt.

I Nye Borgerliges regnskab, der tidligere på måneden blev offentliggjort på Folketingets hjemmeside, fremgår det således, at der er konstateret væsentlige fejl i partiets regnskab for året før.

Partiet har glemt at medregne udgifter for hele 632.000, hvilket betyder, at selskabets regnskab for 2019 således ikke gav 'et retvisende billede.'

'I regnskabsåret 2020 er det konstateret, at der i 2019 har manglet indregning af omkostninger relateret til annoncering og informationsmateriale, samt administrationsomkostninger som påvirker virksomhedens tidligere aflagte årsrapport for 2019,' står der i regnskabet.

Fejlen har medført, at partiets egenkapital er blevet reduceret med et tilsvarende beløb.

'Fejlen er derfor korrigeret som en væsentlig fejl ved tilretning af sammenligningstal og primoegenkapital i indeværende regnskab for 2020,' fremgår det videre.

Glemte det i kampens hede

Nye Borgerliges nye - og i modsætning til året før 'retvisende' - årsregnskab viser, at partiet har fået 4,2 millioner kroner i partistøtte siden 2019.

Ifølge Nye Borgerlige glemte man udgifterne på over en halv million på grund af en hektisk valgkamp.

'Fejlen i årsregnskab for 2019 omhandler udgifter ifm. valgkampen til folketingsvalget i 2019, som ikke er blevet bogført i selve 2019, hvilket er en fejl sket i kampens hede,' skriver sekretariatschef Anders Toft Hansen i en sms til Ekstra Bladet.

Han oplyser videre, at partiet først opdagede fejlen i 2020, og at man efter rådgivning med partiets revisor, besluttede at redegøre for det i 2020-regnskabet.

'Alle vores årsregnskaber er godkendt af revisorer, og det er den sikkerhed, vi har for, at der ikke er fejl i vores regnskaber,' afslutter han.

Pernille Vermund og Rasmus Paludan i forbindelse med en partilederrunde ved valget i 2019, hvor det lykkedes Vermund at komme over spærregrænsen og sikre partiet fire mandater. Paludan kom ikke over spærregrænsen. Foto: Finn Frandsen

Paludan skider på reglerne

Da Nye Borgerlige først blev valgt ind ved det seneste folketingsvalg i 2019, har partiet ikke skullet aflevere regnskabet for valgåret.

Det er alle opstillingsberettigede partier, der skal aflægge regnskab, fordi de får partistøtte uagtet, om de er kommet ind i Folketinget.

Men Rasmus Paludan og Stram Kurs, der i 2020 har fået 2,1 million kroner i partistøtte, havde som de eneste ikke afleveret det lovpligtige regnskab, da Folketinget offentliggjorde partiernes regnskab tidligere på måneden.

Og selv om Rasmus Paludan over for Ekstra Bladet fortalte, at han ville aflevere det efter påske, er regnskabet stadig ikke blevet offentliggjort.

Der var deadline ved årsskiftet, men det blæser den kontroversielle partileder tilsyneladende på.

