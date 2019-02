Verner forsøgte at stoppe Blackstone-handel: - Det ærgrer mig stadig

Kort før salget af tre ejendomme på Frederiksberg til kapitalfonden Blackstone forsøgte bestyrelsesmedlemmet Verner Obel at få Erhvervsstyrelsen til at stoppe det

Det omstridte salg af tre ejendomme på Frederiksberg til kapitalfonden Blackstone blev forsøgt forpurret i 11. time.

Det fremgår af det hastebrev, bestyrelsesmedlemmet i Frederiksberg Boligfond Verner Obel har sendt til Erhvervsstyrelsen 9. juli 2018, kort før salget af fondens tre ejendomme til Blackstone.

'Som medlem af Frederiksberg Boligfonds bestyrelse vurderer jeg, at der er risiko for, at fondens vedtægter er ved at blive tilsidesat ved et planlagt salg af tre af fondens ejendomme', skriver Verner Obel, der er beboervalgt medlem af fonden.

Efter Verner Obels opfattelse ville et så omfattende salg af fondens ejendomme kræve enstemmighed i bestyrelsen - præcis som ved en vedtægtsændring.

Men i 2006 blev fondens 20 ejendomme strøget fra vedtægterne, i det som Verner Obel dengang opfattede som en redaktionel tilpasning.

Det skete i forbindelse med, at fonden købte den nyopførte ejendom Nimbusparken. For at tilpasse vedtægterne til de faktiske forhold stemte bestyrelsen dengang for, at man fjernede ejendommene fra vedtægterne.

Men den ændring begræder Verner Obel i dag, at han var med til at vedtage. For med ændringen kræver det ikke længere en vedtægtsændring og dermed ikke énstemmighed i fondens bestyrelse, hvis man skal sælge ejendommene.

- Jeg ville til hver tid have modsat mig en vedtægtsændring, hvis jeg havde vidst, at bestyrelsen på den måde kunne sælge de tre ejendomme uden at det krævede énstemmighed, siger Verner Obel i dag til Ekstra Bladet.

Dermed kunne Frederiksberg Boligfond gå videre med salget af de tre ud af 20 ejendomme til Blackstone. Et salg der har skabt stor opstand blandt beboerne i Peter Bangs Hus, Svalegården og Den Sønderjyske By. De har anklaget fonden for at løbe fra dens sociale formål, der skulle sikre, at der fortsat er boliger med rimelige huslejer på Frederiksberg.

Verner Obel kan stadig ikke forstå, at salget af de tre ejendomme ikke strider i mod fondens vedtægter.

- Jeg synes bestemt stadig, at det er i strid med fondens formål og ånd at sælge ejendommene. Det går helt tilbage til fondens stiftelse som et alment boligselskab, der skal sikre rimelige huslejer. Jeg ærgrer mig stadig over den her sag, siger han.

I brevet beder han Erhvervsstyrelsen, der er øverste myndighed for fonde, om at stoppe salget, men han blev afvist, da han som bestyrelsesmedlem ikke har særlig part i sagen. Det fremgår af svaret fra Erhvervsstyrelsen, der samtidig afviser, at det strider i mod fondens vedtægter at sælge ejendommene.

Omstridt salg

Salget af de tre ejendomme, Peter Bangs Hus, Svalegården og Den Sønderjyske By til den udskældte amerikanske kapitalfond Blackstone har fået stor opmærksomhed.

Efter at Frederiksberg Kommune godkendte salget, dukkede et skøde fra 1932 op. Her står der, at kommunen og lejerne har forkøbsret til ejendommene ved et salg. Desuden skulle prisen være den samme, som da kommunen solgte ejendommene, hvilket dengang var 15,8 millioner - altså en brøkdel af Blackstone, der har betalt knap en milliard kroner for de 428 lejligheder.

Beboerne i Den Sønderjyske By planlægger at stævne Frederiksberg Boligfond, som de mener har frataget dem deres forkøbsret.

