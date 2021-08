Veteran om festlige ministre: Manglende format

- Det er jo mildest talt dårlig timing.

Sådan lyder det fra Afghanistan-veteran Mads Silberg om forsvarsminister Trine Bramsens (S) og Mette Frederiksens Facebook-opslag fra fredag aften.

Her står forsvarsministeren og statsministeren på hver side af Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juhl (S), og smiler til en koncert i Den Fynske Landsby i Odense.

Til billedet skrev Trine Bramsen: 'Folkeklubben og Patina i den fynske landsby. Endelig kan vi gå til koncert igen.'

'Skøn aften her i Odense. Med god musik. Og festlig stemning. Patina og Folkeklubben spiller for. Det er virkelig dejligt igen at være samlet til koncert. Det har vi manglet. Og jeg har savnet det. Vi har så utrolig mange dygtige danske kunstnere herhjemme. Håber, I alle får mulighed for at nyde dem her hen over sensommeren,' lød det i Mette Frederiksens Facebook-opslag.

Ambassade evakueret

Samtidig var situationen i Afghanistan højspændt. Taliban havde overtaget flere provinshovedstæder, og få timer før Trine Bramsen og Mette Frederiksens Facebook-opslag var man begyndt at evakuere den danske ambassade.

I en video ses flere personer sidde på ydersiden af den nederste del af et amerikansk C-17-fly, mens det bevæger sig hen ad startbanen. Desperationen efter at komme væk fra Taliban er tydelig.

- For mig så er det jo et bevis på manglende format. Politik handler om ledelse. Og det her er slet ikke god ledelse, siger Mads Silberg.

Silberg er tidligere kaptajn i Forsvaret. Han var udsendt til Afghanistan i 2010 og har ad flere omgange kritiseret skiftende danske regeringers indsats for at beskytte de afghanske tolke, som har arbejdet for Danmark.

Forkert signal

Silberg understreger, at han ikke mener, at en politiker ikke kan tage til en koncert, men at det var helt forkert at skilte med det.

Mads Silberg ses her med tre afghanere under sin udsending tilbage i 2010. Mads Silberg er i dag konsulent, debattør og kandidat til byrådet i Solrød for de konservative. Privatfoto

- Det sender jo bare et helt forkert signal. Jeg kan virkelig godt forstå, at man bliver provokeret, hvis man har pårørende i Afghanistan, siger Mads Silberg.

Trine Bramsen skrev tidligere i dag til Ekstra Bladet, at hun ikke ville have deltaget i koncerten, hvis hun havde vidst, hvordan situationen i Afghanistan ville se ud søndag aften, og at hun har deltaget i alle møder omkring situationen hen over weekenden. Du kan læse hendes fulde kommentar herunder: