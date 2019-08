- Vi kan ikke regne med USA

Den bratte aflysning fra Donald Trump bør føre til en genovervejelse af dansk sikkerhedspolitik.

Det mener Venstres politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen.

- Vi kan ikke længere regne med USA, siger han.

- Så når vi skal lave vores alliancer i fremtiden, så nytter det ikke noget, vi bliver ved med at være så fodslæbende ift. vores relationer til de andre europæiske lande ift. det europæiske samarbejde. Vi bliver nødt til at stemple ordentligt ind. Og være med på de områder, hvor vi hidtil ikke har villet være med - for eksempel forsvarsforbeholdet, siger han til TV2 News.

Venstre-manden, der har taget en pause fra de interne bryderier i partiet for kommentere aflysningen på tv-stationen, anerkender, at USA stadig er vores bedste ven i den store verden. Men der skal altså flere til.

- Vi har fået en kold klud i hovedet fra vores vigtigste allierede. Eller af præsidenten fra vores vigtigste allierede. Det skal vi rette op på, selv vi synes, det var de andre som begik en fejl. Det er os, som er de små. Det er os, der har den største interesse i det her.

Den værste ved aflysningen er ifølge Venstre, at diskussioner om Arktis nu risikerer at lide overlast.

