- Vi skal drage nogle konsekvenser

Flere og flere konservative stemmer melder nu åbent ud om partiets elendige valgresultat. Selvransagelsen hos Papes tropper er i fuld gang.

I denne uge kaldte tidligere klimaminister og EU-kommissær Connie Hedegaard som en af flere vægtige medlemmer partiets valgkamp for afskaffelse af topskat for 'naiv'.

Og internt i partiet tales der - som Ekstra Bladet har beskrevet - om et skæbnemøde for Søren Pape Poulsen, når der holdes forretningsudvalgsmøde d. 25. og 26. november.

Nu giver partiets medlem af ledelsen og mangeårige profil, Rasmus Jarlov, imidlertid sit bud på, hvad de konservative skal stille op efter valgfiaskoen.

Rasmus Jarlov på valgnatten. Foto: Ernst van Norde

I et interview i Ekstra Bladets politiske podcast 'Ingen kommentarer' siger Jarlov, at Søren Pape Poulsens lederpost ikke er på spil, men understreger samtidig, at der skal drages konsekvenser ovenpå valget:

Dårlig tilrettelagt

- Var det en dårligt tilrettelagt valgkamp?

Annonce:

- Jamen, det har det jo været. Det kunne vi se på resultatet, hvor vi er faldet rigtig meget og ført en dårlig valgkamp.

- Hvem har ansvar for, at det var en dårligt tilrettelagt valgkamp?

- Det har det Konservative Folkeparti selv.

- Alle i partiet?

- Jeg ville nok ikke gå ud og pege på det menige medlem på gulvet, men det er jo os i ledelsen, der har ansvar for vores valgkamp.

- Hvem har allermest ansvar?

- Det har jo selvfølgelig partilederen, men jeg er også en del af ledelsen, og jeg tager også min del af ansvaret.

- Men allermest Pape?

- Ja, selvfølgelig.

- Hvad skal konsekvensen så være af det?

- Ja, den skal være selvfølgelig, at vi lærer af det og drager nogle konsekvenser og gør tingene bedre en anden gang.

- Hvilke konsekvenser?

- Jeg har sagt et par ting. Blandt andet at vi skal have klimaet mere frem i blå blok.

Annonce:

Ingen tal i bagdelen

Rasmus Jarlov nævner, at det i valgkampen var et problem, at blå blok ikke har fokuseret nok på klimaet, og det konservative ledelsesmedlem tror, at det kan have stor betydning for, at rød blok endte med et snævert flertal ved valget.

Han er med på at hæve målsætningen for, hvor meget Danmark skal nedbringe udledningen af CO2, til mere end de 70 procent, som der allerede er aftalt. Jarlov vil dog 'hive et tal ud af bagdelen' for, hvor han i stedet mener, målet skal ligge.

Artiklen fortsætter ...

- Vi skal drage nogle konsekvenser

Hør hele interviewet med Rasmus Jarlov i 'Ingen kommentarer' herunder. Her taler vi også om Lars Løkke, der i vaskeægte skolegårdsstil bliver holdt udenfor