’Vi synker langsomt’

Kun i Ekstra Bladet

10. januar 2019 var der meget stille i Holmens Kirke i København. Lyset stod ind gennem de store vinduer.

Håndværkere havde forberedt et større arbejde, men kirken var aflukket og tom. Jeg fik alligevel lov at gå ind – op til alteret. Hvor jeg blev stående dybt bevæget i tårer. Det var som at genbesøge en tragedie fra drengeårene, jeg aldrig har glemt.