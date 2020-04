Vi var advaret: Nu udvikler shariasheik coronavaccine

Det bliver et problem for Danmark, at vi ikke har en national vaccinefabrik, mens en pandemi raser i hele verden.

Så klar er beskeden til den danske regering i en rapport om mulige konsekvenser ved at sælge statens produktion af vacciner fra til en privat aktør.

Ekstra Bladet kan nu fortælle, at Rigsrevisionen allerede i 2004 advarede kraftigt mod at sælge den nationale vaccineproduktion fra.

Årsag til advarslen mod at sælge: En pandemi - som eksempelvis coronakrisen - kan føre til problemer med at få fingre i en vaccine, hvis ikke vi selv står for produktionen.

'Sundhedsstyrelsen finder, at den optimale måde at sikre vaccineforsyningen i Danmark i en pandemisituation vil være en national produktion af influenzavaccine. SSI oplyser, at det er muligt at omstille instituttets vaccineproduktion fra poliovaccine til influenzavaccine, men at instituttet ikke har midler til at udarbejde en decideret plan herfor. Instituttet har dog haft sonderinger på området,' står der i beretningen fra Risgrevisionen.

Igen i 2011 advarede en analyserapport om, at 'lande uden statslige vaccineproduktioner var sårbare over for de private producenters strategiske overvejelser omkring prissætning og produktionsmængder'.

Alligevel solgte staten - under ledelse af de daværende sundhedsministre Nick Hækkerup (S) og Sophie Løhde (V), og igangsat af daværende finansminister Bjarne Corydon (S) - i 2016 vaccinefabrikken på Artillerivej på Amager til det saudiarabiske familiedynasti Aljomaih med sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih i spidsen.

Prisen for fabrikken var bare 15 mio. kr.

Shariasheiken styrer biksen Køberen af statens vaccineproduktion er det stenrige saudiarabiske familiedynasti Aljomaih med sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih i spidsen. Ekstra Bladet har blandt andet tidligere afsløret, at fortrolige dokumenter fra de amerikanske myndigheder viser, at Aljomaih-gruppen via deres bank, Arcapita, der er styret efter sharia-lov, har givet donationer til Det Muslimske Broderskab, som i flere lande er på terrorlisten. Ekstra Bladet har også afsløret, at Aljomaihs nyoprettede danske selskab, AJ Vaccines, ultimativt er ejet af selskabet AJ Pharma Limited, der er registreret i det caribiske sol- og skatteparadis Cayman Islands. Vis mere Luk

Salget førte til et milliardtab og kraftig kritik af salgsprocessen, som Ekstra Bladet tidligere har afsløret.

Professor i klinisk mikrobiologi Niels Høiby er helt enig i konklusionen om, at Danmark i en pandemi som med den nuværende covid-19 vil stå langt stærkere med en national produktion af vaccine.

- Jeg mente allerede dengang, man solgte det fra, at det var en stor fejl - og det understreges jo yderligere i den nuværende situation, vi står i.

Fordækt forløb I 2012 beslutter daværende sundhedsminister Astrid Krag (SF) at igangsætte en værdiansættelse af SSI's vaccineproduktion med henblik på et salg. Det sker efter ordre fra regeringens magtfulde økonomiudvalg, der bestod af tidligere finansminister Bjarne Corydon (S), tidligere erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S), forhenværende økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (S) og den daværende skatteminister Morten Østergaard (R). I juni 2013 anbefaler konsulenthuset PwC i en rapport - betalt af Finansministeriet - et frasalg af vaccineproduktionen og værdiansætter den til op mod 285 mio. kroner. I foråret 2014 beslutter regeringens økonomiudvalg at sætte vaccineproduktionen til salg, hvilket daværende sundhedsminister Nick Hækkerup (S) melder ud til offentligheden. I 2016 kan daværende sundhedsminister Sophie Løhde (V) melde ud, at valget af køber er saudiarabiske Aljomaih Group, der betaler 15 mio. kr. for vaccineproduktionen. Beslutningen er blevet støttet af et bredt politisk flertal. Kun SF, Enhedslisten og Alternativet står uden for aftalen om at sælge. I januar 2018 kommer Rigsrevisionen med en sønderlemmende kritik af, hvordan salget af vaccineproduktionen er håndteret. I alt vurderer Rigsrevisionen, at de samlede udgifter forbundet med salget udgør mellem cirka 1,3 og 1,8 milliarder kroner. Blandt andet havde køberen Aljomaih fået en huslejerabat på 200 mio. kr. Kilder: Svar og aktindsigter fra Finansministeriet og Sundhedsministeriet Vis mere Luk

- Det eneste rigtige er en national produktion. Det dur ikke at overlade det til andre, så risikerer man pludselig at stå i en situation, hvor man ikke kan få det, man skal bruge. Vi var jo sindssygt gode til at producere vacciner, og faciliteterne er der stadig. De er så bare ejet af nogle andre i dag, siger han.

Forsyningsproblemer

I 2003-2004 gik den daværende VK-regering også med seriøse overvejelser om at sælge vaccineproduktionen. Det scenarie vurderede Rigsrevisionen i deres rapport og nåede altså frem til, at det ville være bedre for Danmark at have en statslig produktion af vacciner.

Det skete bl.a. på baggrund af erfaringer fra Norge og Holland, som på grund af deres lille størrelse og købekraft havde haft svært ved at skaffe specifikke vacciner.

Derfor var det bedre for Danmark at have statslig produktion, når vi løb ind i en pandemi.

'Rigsrevisionen kan konstatere, at oplysningerne fra Holland og Norge indikerer, at SSI's produktionskapacitet på vaccineområdet kan forventes at give Danmark et bedre udgangspunkt for at undgå forsyningsproblemer, fx i en pandemisituation,' skrev Rigsrevisionen.

Efter beretningen fra Rigsrevisionen gik VK-regeringens planer om et frasalg i sig selv.

Voldsom kritik Rigsrevisionen kom i 2018 med en sønderlemmende kritik af politikernes håndtering af frasalget af statens vaccineproduktion. Udover at ende med at koste staten mellem 1,3 til 1,8 mia. kr. kritiserer Rigsrevisionen også politikerne for ikke at have gjort sig overvejelser om forsyningssikkerheden i beslutningsgrundlaget for et salg: ’Det er Rigsrevisionens opfattelse, at det burde have indgået i beslutningsgrundlaget, at markedet for vacciner var præget af få udbydere, og at der derfor ville være en risiko for, at forsyningssikkerheden blev sårbar over for private producenters strategiske overvejelser omkring prissætning og produktsammensætning.’ Vis mere Luk

Vaccine under udvikling på shariasheikens fabrik

Abdulaziz Al Jomaih står bag selskabet AJ Vaccines, som i øjeblikket er igang med at udvikle en vaccine mod covid-19. Privatfoto

Side om side med Statens Serum Institut på Amager ligger vaccinefabrikken AJ Vaccines.

Her er man i øjeblikket i gang med at udvikle en vaccine for covid-19, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Det er netop denne fabrik, som i 2016 blev solgt af den danske stat til det saudiarabiske familiedynasti Aljomaih med sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih som øverste ansvarlig for vaccineproduktionen for bare 15 mio. kr.

Og det mulige 'protein subunit'-serum fra AJ Vaccines, som bygger på 'proteinunderenheder, er for blot fem dage siden kommet med på WHO's liste over coronavacciner. En liste, der inkluderer de seriøse bud på vacciner, som i øjeblikket er under udvikling på globalt plan.

Listen indeholder i alt 67 forskellige vacciner, hvoraf blot fire lige nu er nået til test-stadiet. AJ Vaccines bud er ifølge WHO-listen på 'pre clinical'-stadiet.

Sårbar stat

Den danske stat må nu sætte sin lid til, at de kan købe en vaccine mod corona af en af de private medicinalfirmaer som AJ Vaccines, der er i gang udvikle en.

Og det efterlader Danmark i en yderst sårbar situation ifølge professor fra Roskilde Universitet Ole Helby Petersen, der har forsket i følgerne af privatisering og udlicitering.

- Når vi sælger vaccineproduktionen, så mister vi kontrollen over forsyningssikkerheden og den statslige mulighed for selv at kunne beslutte i en krisetid, om vi skal omstille en produktion, hvis det kan lade sig gøre.

- Vi er nu afhængig af, at et privat selskab vil stille deres produktion til rådighed, og det bliver jo sat på spidsen i en tid, hvor mange lande efterspørger den samme vaccine, så salget stiller Danmark og danskerne i en mere sårbar situation, siger han.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra AJ Vaccines. Vi har bl.a. spurgt, hvordan den danske stat vil være stillet i forhold til at købe en færdig vaccine fra selskabet. AJ Vaccines havde ikke torsdag mulighed for at kommentere, oplyser deres talsmand, Christian Malling.

I pressemeddelelsen fra marts om vaccinen oplyser selskabet bl.a.:

'Den danske vaccineproducent AJ Vaccines har påbegyndt udviklingen af en ny vaccine, der er effektiv i beskyttelsen mod coronavirus. Vaccinekandidaten vil benytte teknologi til at skabe stærk immuneffekt, mens den kan tåles og vil kunne imødekomme potentiel global efterspørgsel i 2021.'