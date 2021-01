Viborg-borgmester Ulrik Wilbek opgiver næstformandspost

Viborgs borgmester, Ulrik Wilbek (V), ønsker ikke et kampvalg om næstformandsposten i Venstre, og han opgiver derfor at stille op til posten.

Det siger han til TV Midtvest, kort efter at Danske Regioners formand, Stephanie Lose, har meldt sig på banen som kandidat.

- Som jeg har sagt før, betyder det, at jeg ikke stiller op, siger Ulrik Wilbek:

- Jeg vil ikke i et kampvalg. Det vil være dårligt for partiet, så det gør jeg ikke.

Pladsen som næstformand i Venstre blev ledig, efter at Inger Støjberg trak sig 29. december.

29. december 2020 var Inger Støjberg færdig som næstformand i Venstre, efter uenighed med Ellemann om en eventuel rigsretssag mod hende.

Det gjorde hun efter uenighed med V-formand Jakob Ellemann-Jensen, der havde meddelt, at Venstre ville støtte en rigsretssag mod Støjberg, hvis der blev fundet grundlag for det.

En uge senere udtalte Ulrik Wilbek, at han ikke ville afvise, at han kunne være kandidat til jobbet, hvis der ikke var andre kandidater.

Ulrik Wilbek fortæller til TV Midtvest, at han er tilfreds med, at Stephanie Lose nu vælger at stille op.

- At jeg i første omgang overhovedet overvejede at stille op, var jo, fordi jeg blev spurgt. Og nogen skal jo gøre det. Det var nemlig slet ikke en ambition fra min side, slår han fast.

Stephanie Lose har torsdag eftermiddag bekendtgjort, at hun gerne vil være næstformand.

- Modsat tidligere næstformænd gør jeg det uden at have min daglige gang på Christiansborg, og det planlægger jeg heller ikke at få. Jeg er regionsrådsformand i Syddanmark og formand for Danske Regioner.

- Det er min base i dag, og jeg genopstiller til regionsrådsvalget i november med den ambition, at det også skal være sådan fremadrettet, skrev Lose.

Flere profiler i partiet har påpeget, at det ville være optimalt med en næstformand uden for Christiansborg.