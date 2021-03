Viceborgmester: Politiet bør se Dirty Dancing-videoen

Kritisabelt, kritisabelt og særdeles alvorligt

I redegørelsen fra advokatfirmaet Horten fremgår det, at advokaterne i forbindelse med en række interviews har 'modtaget forklaringer om rygter om og oplevelser af, at den tidligere borgmester og kommunaldirektøren skulle have haft en relation af nær karakter'.

Det fremgår også, at byrådets økonomiudvalg ikke er blevet orienteret om de henvendelser, som forvaltningen har modtaget om det påståede forhold.

Det har ikke været muligt for Horten at fastlægge karakteren af relationen mellem den tidligere borgmester og kommunaldirektøren. Men advokaterne skriver:

'Vi finder, at den tidligere borgmester og kommunaldirektøren var inhabile i forhold til beslutningerne om ikke at orientere økonomiudvalget om henvendelserne, og at det derfor var kritisabelt, at de deltog i, henholdsvis traf beslutningerne om, at økonomiudvalget ikke skulle orienteres om henvendelserne om relationens karakter, herunder den anonyme mail fra oktober 2019. De var inhabile i forhold til disse beslutninger, da oplysningerne omhandlede rygter om private forhold. Dette gælder, uanset om der rent faktisk måtte være eller have været en inhabilitetsskabende relation mellem dem.

Den tidligere borgmester eller kommunaldirektøren burde derfor have overladt det til 1. viceborgmester at tage stilling til, om økonomiudvalget skulle orienteres.'

* Det er kritisabelt, at økonomiudvalget ikke blev orienteret om henvendelserne om relationens karakter og rygterne herom på et væsentligt tidligere tidspunkt end 17. december 2020. Dette burde efter vores vurdering i hvert fald være sket, da kommunaldirektøren i oktober 2019 modtog en anonym mail om rygterne om relationen […].

* Det er kritisabelt, at orienteringen, da den skete 17. december 2020, hvor økonomiudvalget drøftede spørgsmålet om tillid til kommunaldirektøren, hverken omfattede oplysninger om den anonyme mail eller oplysninger om, at der fra medierne siden 8. december 2020 var vist interesse for spørgsmålet om relationens karakter.

* Den manglende orientering af økonomiudvalget om henvendelserne om relationens karakter, og den tidligere borgmesters og kommunaldirektørens deltagelse i beslutningerne om ikke at orientere økonomiudvalget, trods det at de var inhabile i forhold til disse beslutninger, indebærer tilsidesættelse af væsentlige pligter. Dertil kommer, at konsekvenserne, hvis der har været en inhabilitets-skabende relation, ville være særdeles alvorlige. Vi finder derfor, at kommunen samlet set ikke kan sidde dette overhørig.

Derfor har kommunen nu bedt politiet om at undersøge relationen mellem de to tidligere topfigurer på rådhuset i Frederica.