Video-afsløring: Mette F. uden mundbind på shoppetur

Mette Frederiksen bryder de corona-regler, som hun selv har foreslået og været med til at tvinge ned over danskerne.

Ekstra Bladet kan afsløre, at statsministeren fredag eftermiddag befandt sig i en tøjbutik i det indre København uden mundbind på.

Det viser en video af Mette Frederiksen optaget 3. december kl. 15.48, hvor statsministeren iført en sort top og sandfarvede bukser gestikulerer i en tøjbutik med munden blottet. Se klippet ovenfor.

Shopping uden mundbind er klart i strid med coronareglerne. Siden mandag 29. november har der nemlig været krav om at iføre sig mundbind, når man handler i detailhandlen.

Mette lægger sig ned

Mette Frederiksen har efter Ekstra Bladets henvendelse til Statsministeriet - om en video af statsministeren - valgt at gå til bekendelse på Facebook.

'Jeg glemte i går at bære mundbind, da jeg var i en butik i indre København. Det var ganske enkelt en forglemmelse, efter de nye regler er indført. Øv', skriver Mette Frederiksen.

'Er blevet opmærksom på det, fordi en borger har filmet det. Jeg ved jo godt, at det kan ske for os alle sammen. Bare helst ikke for mig. Så jeg beklager selvfølgelig og vil endnu engang takke alle for alt det, vi alle sammen gør for at holde smitten nede', skriver Mette Frederiksen.

Regeringen foreslog selv at indføre krav om mundbind, og 25. november besluttede Folketingets Epidemiudvalg at vedtage kravet sammen med en række nye restriktioner mod coronasmitten i Danmark.

Der er da heller ikke noget at tage fejl af, hvis Mette Frederiksen havde kigget på coronasmitte.dk inden sin shoppetur.

Det fremgår tydeligt på coronasmitte.dk under råd og regler, at der er krav om mundbind i butikker.

Mette Frederiksens opslag på Facebook har fået mere end 2000 kommentarer. Nogle er sure, mens andre ser med milde øjne på forseelsen.

Flere politiske med- og modstandere på Christiansborg hører til den sidste kategori. Venstres Jacob Jensen og Jan E. Jørgensen samt SF's Karina Lorentzen og Kirsten Normann.

Ifølge Anklagemyndigheden kan det koste en bøde på op mod 2500 kroner, hvis en person nægter at bære mundbind i for eksempel en butik. Beløbet kan forhøjes ved gentagne brud.

Det er i første omgang butikkernes ansvar at håndhæve reglerne, hvis ikke en besøgende bærer mundbind.

Ekstra Bladet har været i kontakt med ejeren af butikken, som ikke ønsker at udtale sig om kunders gøren og laden.

Brostrøms brølere

Tidligere har coronageneralen Søren Brostrøm også begået flere regel-brøleren, som er fanget på billeder eller video.

Et billede afslørede blandt andet Sundhedsstyrelsens direktør på første klasse i et DSB-tog uden mundbind.

Søren Brostrøm forklarede dengang, at han bare skulle have en 'slurk kaffe', og derfor var det påkrævede mundbind ikke på i toget for omkring et år siden.

Det er ellers selvsamme Søren Brostrøm, som var med til at indføre krav om mundbind i offentlig transport for alle danskere.

Søren Brostrøm har også indrømmet, at han ved flere lejligheder har glemt at spritte maskinerne af efter brug i fitnesscentret.

Indrømmelsen faldt efter Ekstra Bladet kom i besiddelse af flere videoer, der viste, hvordan Søren Brostrøm glemte spritten.