Vidner: Trump fulgte med i stormløbet mod Kongressen på tv

USA's tidligere præsident Donald Trump sad i flere timer og så stormløbet mod Kongressen udspille sig på tv, mens han ignorerede opfordringer fra hans børn og andre rådgivere om at sætte en stopper for volden.

Det fortæller vidner torsdag ved en høring i 6. januar-udvalget.

Udvalget, der har til opgave at klarlægge, hvad der førte til stormen på Kongressen 6. januar 2021, har torsdag afholdt den ottende høring.

Denne høring handlede især om, hvad den daværende præsident, Donald Trump foretog sig i de 187 minutter, der gik, fra at han holdt en tale for sine tilhængere, til at han sagde til dem, at de skulle gå hjem.

- Præsident Trump sad ved sit spisebord og så angrebet på tv, mens højtstående medlemmer af hans stab, hans nærmeste rådgivere og familiemedlemmer indtrængende bad ham om at gøre, hvad der forventes af en præsident, siger Elaine Luria, der er et af medlemmerne af udvalget.

Udvalget afspillede videoklip af vidneudsagn fra ansatte i Det Hvide Hus og sikkerhedspersonale, der fortalte om deres oplevelser af 6. januar 2021.

Trumps børn Ivanka og Donald Junior var ifølge udvalget nogle af dem, der bønfaldt ham om at gøre noget.

- I løbet af den seneste halvanden måned har udvalget fortalt en historie om en præsident, der gjorde alt i sin magt for at omstøde et valg, siger Bennie Thompson, der er formand for udvalget.

Han talte ved høringen via video, fordi han er testet positiv for coronavirus.

- Han løj, han mobbede, og han forrådte den ed, han har svoret. Han prøvede at ødelægge vores demokratiske institutioner. Han tilkaldte en horde af mennesker til Washington, siger formanden.

Trump fastholder, at han ikke gjorde noget forkert og fastholder, at han tabte valget på grund af valgsvindel. De påstande er blevet afvist som falske.

- Disse høringer er lige så falske og illegitime som Joe Biden - de kan ikke gøre noget som helst uden en teleprompter, lyder det fra en talskvinde for Trump på hans eget sociale medie, der hedder Truth Social.

Torsdagens høring var den sidste i sommeren, men der kommer flere høringer fra september.