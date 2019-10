Vigtigt valgløfte syltet: Sparker pædagoger til hjørne

Centrale valgløfter og planer står ikke lige for at blive indfriet med regeringens finanslov. Ekstra Bladet tjekker sylteskabet

Danske pædagoger og forældre har i årevis råbt på flere pædagoger og medhjælpere i landets institutioner.

Og skulle man tro de røde partier i valgkampen, var det noget af det allervigtigste at komme i gang med efter valget.

I S-regeringens forståelsespapir med de røde partier, som blev fremlagt om natten efter regeringsdannelsen fremgår det dog, at minimumsnormeringerne først skal være fuldt indfaset i 2025.

Men det understreges samtidig, at: ’Det påbegyndes med kommuneaftalen for 2020. Med dette følger uddannelse af mere pædagogisk personale samt ansættelse af mere pædagogisk personale.’

I planen om kommunernes økonomi, som blev præsenteret sidste måned, hedder det imidlertid nu blot, at KL ’vil indgå i et fælles arbejde’ med at ’forberede et grundlag’ for en børneplan. Altså endnu ingen påbegyndte minimumsnormeringer for de hårdt trængte daginstitutioner, børn og forældre allerede fra næste år.

Og i finanslovsudspillet, der blev præsenteret onsdag, er der ikke øremærket så meget som en krone til minimumsnormeringer i 2020.

Her er det sparket ind i en forhandlingspulje, hvor de støttepartierne må bokse med regeringen om 2,1 mia. kroner til også klima, kultur og uddannelse bl.a.

Pernille Skipper (EL) kaldte onsdag manøvren for 'uacceptabel'

Valgløfter syltet: Arne venter og venter