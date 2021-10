Vil bruge 200.000 skattekroner på podcast

Danmarks folkevalgte politikere har allerede et hav af talerør, og nu har de fået et mere.

Folketinget har nemlig valgt at lancere en ny podcast med værten Esben Bjerre, hvor han sludrer med dem om 'hverdagen som politiker og de fordomme, de møder'. Herunder fordommen om at være 'levebrødspolitiker'.

- Man kan i hvert fald sagtens leve af at være folketingsmedlem, beroliger Karsten Lauritzen (V) de lyttere, der skulle gå rundt og tro, at det ikke var tilfældet.

Og det er de danske skatteborgere, der får fornøjelsen af at betale for den lytteoplevelse.

Folketinget oplyser til Ekstra Bladet, at de har budgetteret med en pris på 200.000 kroner for i alt ti episoder á 30-40 minutters varighed.

Podcasten har fået navnet 'Borgen Backstage', og meget passende starter værten Esben Bjerre også det første afsnit med at spørge Kristian Thulesen Dahl (DF) og Martin Lidegaard (RV), 'hvad der foregår i hverdagen bag de tunge døre'.

- Jeg ville ønske, at flere danskere kunne kigge ind og se, hvordan det foregår i et forhandlingsrum, lyder det indledende fra Martin Lidegaard.

I podcasten hører lytteren dog ikke om ret meget andet end uskyldige hverdagsanekdoter, hvor de to politikere roser hinanden for at være til at stole på.

Noget af episoden går for eksempel med at snakke om, hvad for noget mad og drikke, man bliver budt på under forhandlingerne. Her kan en lykkelig Kristian Thulesen Dahl fortælle om dengang, han fik serveret sin livret, flæskesteg.

- Jeg elsker i øvrigt også flæskesteg, så vi kunne godt gå til forhandling sammen, lyder det derefter fra Martin Lidegaard efterfulgt af et stykke caféagtig musik.

De to politikere får også lejlighed til at tale om, at de bruger 'ufatteligt meget tid på' at håndtere sociale medier og medier i det hele taget, og hvordan digitaliseringen har fået alt til at gå hurtigere.

- Nu er faren jo, at man sidder som en rigtig senior og kigger på, hvordan det var dejligt i gamle dage. Det er fundamentalt anderledes i dag, lyder det fra Kristian Thulesen Dahl, der savner dengang, hvor man kunne vente med at ringe til avisen til dagen efter.

- Er det ikke også lidt jeres egen skyld, lyder det første - og eneste - delvist kritiske spørgsmål i afsnit ét fra Esben Bjerre.

- Da jeg startede i politik, brugte jeg en halv time på mediepleje i løbet af en arbejdsdag. I dag bruger jeg let to-tre timer inklusiv sociale medier på simpelthen at besvare henvendelser. Bare mens vi har snakket her, har jeg måske fået fem henvendelser, svarer Martin Lidegaard.

Det står dog ikke værre til, end at han og 19 andre folketingsmedlemmer alligevel fandt tid i den travle kalender til at stille op til netop denne podcast.

Foreløbigt er tre afsnit tilgængelige på Folketingets hjemmeside.

