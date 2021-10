Vil donere 50 kroner pr. stemme: - Jeg synes, det er seriøst

Det er en noget særegen annonce, der har fået en dobbeltside i Lokalavisen Odense i denne uge.

Per Sehested-Blad, der stiller op for Venstre ved kommunalvalget i november, lover nemlig at sætte 50 kroner ind i en plejehjemsfond per stemme, han får ved valget.

- Det her handler om plejehjemmene. Ikke om stemmer, siger han.

- Jeg gør det, fordi den måde, tingene fungerer på i dag, kan man ikke være bekendt.

Per Sehested-Blad fortæller, at det blandt andet er familie og venners dårlige erfaringer med plejehjemsvæsnet, der får ham til at donere pengene til netop dette formål.

Ser ingen etiske problemer

- Tænker du ikke, at der kan være en etisk konflikt ved at bringe sine egne penge ind på den her måde?

- Jeg synes tværtimod, at det, at man vil bringe penge på bordet, i princippet er meget, meget seriøst.

- Er det kun plejehjem, der er vigtige for dig som politiker?

- Nej, det er det ikke. Der er mange vigtige områder. Jeg synes, det grønne område er utrolig vigtigt.

- Så det kan være, du opretter en klimafond til kommunalvalget i 2025?

- Måske, siger han og griner.

Spidskandidat bakker op

TV2 Fyn, der først bragte historien, har talt med en juraprofessor, der ikke ser juridiske problemer ved annoncen. Og den konklusion er ikke gået ubemærket hen hos Venstres spidskandidat i kommunen, Christoffer Lilleholt.

- Jamen jeg noterer mig, at det både er lovligt, og at Per har en oprigtig bekymring for vores plejehjem.

- Og hans kampagne for at sætte fokus på problemerne på plejehjemmene virker jo, når jeg lige nu sidder og taler med Ekstra Bladet, siger Christoffer Lilleholt, der ifølge ham selv blev orienteret om partikollegaens annonceidé for seks måneder siden.

- Ville du helt ærligt ikke rynke på næsen, hvis en af jeres politiske modstandere fra et andet parti ville betale til en sag af egen lomme for stemmer?

- Nej, jeg synes, det er en meget oprigtig måde at gå til valg på. Det viser, at man virkelig går op i et område, og at man selv vil bidrage økonomisk til området, siger spidskandidaten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Spidskandidat Christoffer Lilleholt hæfter sig ved, at annoncen er lovlig. Foto: Venstre

Sæt skatten op - eller vent ...

Da Ekstra Bladet spørger Per Sehested-Blad, om der ikke er andre måder at tilføre plejehjemmene penge som politiker, er svaret kort og klart.

- Sæt skatten op, siger Venstre-manden.

- Undskyld, hvad sagde du lige der?

- Sæt skatten op, siger han igen.

Om Per Sehested-Blads alternativ om at sætte skatten op, som ikke ligefrem er et alment forslag fra en Venstre-politikers mund, siger spidskandidat Christoffer Lilleholt:

- Odense har allerede sat skatten op adskillelige gange, og det har vi accepteret, men det er ikke et grundlæggende værktøj, vi går til.

- Og det, tror jeg heller ikke, Per tænker. Vi vil hellere have beskæftigelse og vækst, siger han.