Vil fjerne Frank Jensen fra krænkelsesmøde

Frank Jensen skal ikke være en del af arbejdet med seksuelle krænkelser på Københavns Rådhus.

Det mener socialborgmester Mia Nygaard fra Radikale Venstre.

Om kun et par uger, 30. oktober ifølge Ekstra Bladets oplysninger, skulle gruppeformandskredsen, som Frank Jensen er en del af, have mødtes for at diskutere, hvordan man skal håndtere sager om seksuelle krænkelser på Københavns Rådhus, og hvordan man skal sanktionere krænkere.

'Det er vi selvfølgelig nødt til at fremrykke, og det siger vist sig selv, at der bør ske en udskiftning,' siger hun i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

'Det er en alt for vigtig opgave til, at den må blive overskygget af personer.'

Franks dårlige undskyldninger: Smilte bredt efter julefrokost

- Virkeligheden har indhentet os

Sisse Marie Welling, der er sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune og politisk leder for SF i København, er derimod ikke klar til at udelukke ham fra mødet endnu.

- De nye sager er jo nye informationer for alle os på rådhuset. Så jeg skal simpelthen have mulighed for at snakke med mine kollegaer.

- Det her møde, hvor vi skulle snakke om håndteringen af seksuelle krænkelser, har været i kalenderen længe. Nu har virkeligheden desværre indhentet os, siger hun.

Sisse Marie Welling understreger, at Frank Jensens seksuelt krænkende handlinger i 2012 og 2017, som netop har set offentlighedens lys, er 'helt uacceptable'.

Frank Jensen var også seksuelt krænkende ved en julefrokost i 2011, men den sag så offentlighedens lys for flere år siden, og Frank Jensen måtte beklage.

Vil ikke love støtte til Frank Jensen

Hverken SF eller Enhedslisten har givet klart udtryk for, om de støtter Frank Jensen til posten som overborgmester.

Radikale Venstres gruppeformand i København, Mette Annelie Rasmussen, skriver på Twitter, at hun er klar til at trække partiets støtte, hvis ikke der sker handling fra Socialdemokratiet.

Det skriver hun, efter Frank Jensen på Facebook undskyldte, at kvinderne havde 'følt', at han havde krænket dem. En undskyldning, der ikke faldt i god jord, og som han siden har trukket i land.

Heller ikke Socialdemokratiet har meldt ud, hvordan de ser fremtiden for Frank Jensen på Københavns Rådhus.

Hykleri i Socialdemokratiet: Mette og co. klapper i

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i København trækker derimod støtten til ham som både næstformand i partiet og spidskandidat i København.

- Som formand for DSU København vil jeg gerne sige, at tilliden til ham som næstformand for socialdemokratiet er brudt, og for mig personligt har jeg også svært ved at se, at han skulle stå i spidsen for socialdemokratiet ved kommunalvalget næste år med den adfærd, siger Cecilie Sværke Pries.