Vil for dommer før ferien

Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, håber, at straffesagen om svindel med EU-penge mod ham kan køre allerede før sommerferien.

Det oplyser forsvarsadvokat Peter Trudsø til Ekstra Bladet.

Torsdag kom det frem, at Søik (Bagmandspolitiet) vil tiltale Messerschmidt for svindel for 100.000 kroner i sagen om partialliancen Meld, så snart Folketinget har ophæves hans politiske immunitet.

'Jeg har i går skrevet til Retten i Lyngby og Søik og oplyst, at Morten Messerschmidt og jeg er klar til hovedforhandling hele juni. Vi håber meget, at retten og Søik også er indstillet på en hurtig afgørelse af sagen', skriver Peter Trudsø i en sms.

Advokaten afviser at oplyse hvilken - eller hvilke - paragraffer DF-næstformanden tiltales efter - og han vil heller ikke fortælle, om der er flere tiltalte i sagen.

'Indtil der er afsagt dom, kommer jeg ikke til at procedere sagen i hverken pressen eller på sociale medier. Jeg har derfor ikke yderligere kommentarer', forklarer han.

Men til DF's eget parti-medie har Peter Trudsø dog oplyst, at Messerschmidt tiltales efter straffelovens § 289 a, der kan give op til 1 år og 6 måneders fængsel.

Torsdag kunne den jurauddannede Morten Messerschmidt ikke selv huske, hvilken paragraf han nu nægter sig skyldig i. Men han går efter frifindelse for misbrug af EU-støtte til DF's sommergruppemøde i Skagen 2015.

Dansk Folkepartis presseafdeling vil heller ikke oplyse, om der er medtiltalte - og om andre paragraffer end 289 a er i spil.

