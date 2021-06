Vil fylde Parken til EM

Når Danmark 12. juni sparker EM i gang på Parkens græstæppe bliver det med danskere på lægterne.

Men ikke nok danskere, mener Venstre.

Det skriver TV2

Den nuværende politiske aftale åbner for, at lige knap 16.000 mennesker kan se de danske drenge i aktion. Parkens maksimale kapacitet er væsentlig højere på 38.000, og den vil Venstre have, at man udnytter.

Partiet foreslår, at de ekstra pladser skal gives til færdigvaccinerede danskere.

Får opbakning

Venstres forslag får opbakning fra Radikale venstres Kristian Hegaard, som er positiv, men gerne vil have input fra fagfolk først.

Konservatives Mai Mercado er også positiv overfor idéen og vil derudover også gerne have udenlandske færdigvaccinerede fans på lægterne.

Danmark er blevet kritiseret heftigt fra russisk side for, at der ikke er tilladt fans fra de andre lande til Danmarks kampe.

Ministeren undrer sig

Kulturminister Joy Mogensen (S) forstår ikke helt Venstres kritik, eftersom partiet var med til at indgå aftalen om det nuværende tilskuerantal.

- Venstre er med i den aftale om afholdelse af større forsamlinger og arrangementer, som er indgået bredt mellem ni ud af ti partier i Folketinget. De har således været med at fastlægge rammerne for afholdelse af EM i København, skriver Joy Mogensen til TV2.

Årets EM bliver med fire kampe i Parken.

Tre hjemmekampe i gruppespillet til Danmark og så en ottendedelsfinale lige efter gruppespillet, som bliver uden Danmark.