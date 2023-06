Vil grille Ellemann efter kanon-løgne

Når Folketingets finansudvalg torsdag mødes klokken 13 vil flere af Folketingets partier kræve forsvarsministeren i samråd. Og allerhelst Jakob Ellemann-Jensen (V) og ikke vikaren Troels Lund Poulsen (V).

Partierne vil have svar om det, der umiskendeligt ligner misinformation af Folketinget om indkøb af israelske kanoner for milliarder i januar.

Sagen er kun blevet værre torsdag, hvor Altinget har kunnet beskrive noget, der ligner en lodret løgn fra forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen - for nuværende stresssygemeldt - over for Folketinget i januar.

- Nu skal udvalget drøfte denne her meget alvorlige sag, hvor finansudvalget angiveligt er blevet groft misinformeret. Og vi skal finde ud af, hvad vi gør nu. For ud over danskerne er det jo os, der er blevet misinformeret.

- Min holdning er, at vi skal have indkaldt ministeren - meget gerne den ansvarlige minister - i samråd. Det vil jeg lægge op til. Det ved jeg, at Danmarksdemokraternes Dennis Flydtkjær og andre også ønsker, siger Enhedslistens medlem af udvalget, Pelle Dragsted.

Dennis Flydtkjær siger:

- Der kommer et samråd lige meget hvad. Og det er der behov for. Folketinget har ikke fået rigtige informationer om et stort og forhastet våbenkøb. Det duer simpelthen ikke og er drønalvorligt. Vi kan jo ikke træffe det rigtige beslutninger, hvis det bliver forhastet og vi ikke får korrekt information.

Dennis Flydtkjær, DD.

Hasteløgn

Sagen handler om, at finansudvalget - der skal godkende udgifter - sidste i januar fik få timer af forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen til at godkende køb af israelske kanoner for 1,7 milliarder kroner.

Udvalget fik at vide, at man skulle handle enormt hurtigt, fordi tilbuddet kun galt januar ud. Men Altinget har gravet frem, at tilbuddet først udløb 30. juni.

Torsdag kan Altinget så afsløre det, der ligner en lodret løgn. Jakob Ellemann-Jensen sagde nemlig til udvalget, at det israelske tilbud var det bedste af tre tilbud, man havde indhentet fra henholdsvis altså israelske Elbit, franske Nexter og koreanske Hanwha.

Men Nexter fortæller til Altinget, at man ikke er blevet kontaktet eller har afgivet noget tilbud.

Helst Ellemann-Jensen

Da Jakob Ellemann-Jensen er sygemeldt vil det indtil 1. august - hvor Ellemann har meldt sin tilbagekomst - være fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen, der skal svare for sig på et samråd.

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

Både Pelle Dragsted og Dennis Flydtkjær fortæller dog, at de foretrækker at kunne grille Jakob Ellemann-Jensen.

- Jeg vil helst vente til august, hvor Ellemann kan forklarer sig. For det er jo ham, der har givet os den forkerte information. Men nu skal vi i første gang indkalde ministeren i samråd, og så skal der findes en dato. Men jeg vil lægge op til, at det først bliver efter sommerferien, når Jakob Ellemann-Jensen er tilbage, siger Dennis Flydtkjær.

Pelle Dragsted siger:

- Hvornår samrådet vil ligge er umuligt at sige, fordi både ministeren og dem, der har indkaldt samrådet, skal have tid. Så samrådet kan godt ende på den anden side af sommerferien.

- Det vil have den fordel, at det vil faktisk vil være den minister, der har givet os forkert information, der vil skulle møde op. Nemlig Jakob Ellemann-Jensen.

Ekstra Bladet har kontaktet Venstre for at få en kommentar fra Jakob Ellemann-Jensen. Venstre skriver:

- Jakob Ellemann-Jensen er sygemeldt og har ikke nogen kommentarer.