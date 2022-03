Vil grille Mette: - Dobbelt pinligt

Morten Messerschmidt vil nu konfrontere Mette Frederiksen om varmehjælpkaosset. Han mener, at det er dobbelt pinligt for regeringen

Dansk Folkepartis formand er ikke just imponeret over regeringen og det faktum, at varmechecken bliver fordelt ved at se på den enkelte families indtægt i 2020.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, bliver adskillige danskere snydt for varmehjælp, selv om de egentlig på nuværende tidspunkt opfylder kravene for at få varmechecken. Et godt økonomisk år i 2020 kan nemlig spænde ben for det.

Varmechecken skaber endnu engang problemer for regeringen. Den bliver udregnet efter indkomst fra 2020, hvilket skaber en ubalance, mellem hvem der modtager den, mener Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen

Aftalen om varmehjælp til danskerne er lavet af regeringen, dens støttepartier, Frie Grønne, Kristendemokraterne og Alternativet. Men i den anden side af folketingssalen vækker den ikke just begejstring.

- Det her vidner om den totale verdensfjernhed, som præger den her regering. De kan ikke finde ud af at udbetale hastehjælp før til august. Og de kan ikke finde ud af at afstemme i forhold til de rigtige indkomstår. Det er jo bare dobbelt pinligt. Derfor ser jeg frem til at få statsministeren til at stå skoleret i folketingssalen, siger Morten Messerschmidt til Ekstra Bladet.

Farce

Også i Venstre er de utilfredse med forløbet.

- Jeg synes, det er er kæmpe farce. Først får regeringen ikke snøvlet sig sammen til at lave en hastelov, når vi står i en helt ekstraordinær krise. Og så viser det sig også, at det er for bøvlet for dem.

- Det påpegede vi allerede i forbindelse med forhandlingerne, hvor jeg skrev: 'Lur mig, om det her ikke bliver for bøvlet'. Nu viser det sig, at man heller ikke har taget højde for feriepenge. Det er simpelthen amatøragtigt. Det er en elendig aftale, siger Marie Bjerre.