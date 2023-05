Vil holde freds-topmøde: Rygter om København

Mette Frederiksen kan endnu engang stå side om side med Ukraines præsident Zelenskyj forud for det storstilede Nato-topmøde i Litauen til sommer.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, pønser nemlig på at holde en fredskonference forud for Vlinius-mødet. Og ifølge det ukrainske medie Ukraniska Pravda er København i spil som værtsby.

Under sin tale på arbejdssessionen af G7-topmødet i Japan slog Zelenskyj fast, at der bør holdes en fredskonference til juli:

- Inden længe, allerede i juli, vil den fuldskala-krig have varet i 500 dage. Og det er en symbolsk tidsperiode, en god måned at afholde 'Topmødet om Fredsprocessen', et topmøde for det globale flertal. Topmødet for alle dem, der står for ærlighed og er fast besluttede på at bringe denne krig til en ende. Jeg inviterer jer til at deltage i de fælles bestræbelser, lød det fra Volodomyr Zelenskyj.

Ifølge Ukraniska Pravda skal EU's udenrigsministre de kommende uger diskutere topmødet med udgangspunkt i en freds-proces mellem Ukraine og Rusland.

Medie henviser til en svensk 'topdiplomat', som nævner, at det foreslås, at mødet holdes i København forud for det store Nato-topmøde i Vilnius i midten af juli.

Ekstra Bladet forsøger søndag at få en kommentar fra både Statsministeriet og Udenrigsministeriet til rygterne om topmødet i København.

EU's udenrigsministre mødes i morgen 22. maj for at diskutere forslaget om konferencen.

I spil som Nato-chef

Forlydender om Købehavn som scene for et topmøde i fredsprocessen kommer midt i den tiltagende rygtestrøm om statsminister Mette Frederiksens potentielle kandidatur til posten som generalsekretær i Nato.

Den danske statsminister har de seneste uger deltaget massivt i diverse internationale møder; senest i Bilderberg-konferencen i Lissabon torsdag og fredag i denne uge.

'ikke kandidat'

Mette Frederiksen har lunkent afvist, at hun er kandidat til posten som Nato-boss. Bl.a. da Ekstra Bladet 1. maj spurgte hende til anonyme kilders udtalelser i norske VG, hvor nuværende Nato-chef Jens Stoltenberg er hjemmehørende:

Statsministeren brugte her nogenlunde samme ordvalg, som Anders Fogh Rasmussen gjorde det i 2008, inden han satte sig for bordenden i Nato i 2009.

- Kan du sige i dag til kameraet, hvis Nato ringer og spørger, om du vil være generalsekretær, kan du så sige klart nej - det gider du overhovedet ikke?

- Ja, det kan jeg godt sige. Jeg er ikke kandidat.

- Det er ikke første gang, at vi oplever, at når de her stillinger skal besættes, så kan der være forskellige rygter.

Mette Frederiksen undlod dog at kigge ind i kameraet under ordvekslingen.

- Du er slet ikke interesseret overhovedet?

- Nej, jeg er meget glad for at være statsminister i Danmark, lød hendes ord til Ekstra Bladet.