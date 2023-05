Vil holde Zelenskyj-topmøde i København

Efter rygter om København bekræfter Lars Løkke nu, at han vil have Zelenskyj-topmøde til byen

Rygtemøllen har snurret rundt på Slotsholmen de seneste døgn.

Midt i spekulationerne om Mette Frederiksens potentielle kandidatur til posten som Nato-generalsekretær poppede ideen om et freds-topmøde i København i juli måned med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, pludselig op på horisonten.

Først som et forslag fra en unavngiven svensk 'topdiplomat' i avisen Ukrainska Pravda.

Men nu bekræfter udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), at Danmark gerne stiller lokaler og kaffekander til rådighed for en sådan konference:

- Hvis Ukraine vurderer, at tiden er kommet til, at man skal have sådan et møde, vil det være fantastisk. Og så er det helt åbenlyst, at Danmark gerne vil være værtsland for mødet, siger Lars Løkke Rasmussen efter et EU-møde for udenrigsministre mandag.

Annonce:

Sagt i Japan

Løkkes udmelding kommer, efter Volodymyr Zelenskyj i en tale ved G7-topmødet i Japan slog fast, at der bør være en freds-konference i juli måned.

Ifølge Lars Løkke Rasmussen er det nødvendigt, at store lande som Kina, Brasilien og Indien stiller sig utvetydigt bak Ukraine i bestræbelserne på fred i det krigsplagede land.

En opbakning, der rækker ud over alene Vesten vil ifølge udenrigsministeren lægge et tungt pres på Rusland, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen:

- Vi støtter Ukraine, og det har vi gjort fra dag ét. Men hvis der skal være et topmøde, som bringer merværdi og fremskridt, skal det ikke bare være et møde blandt de lande, der hele tiden har stået på Ukraines side. Så kræver det, at man kan få opbygget et engagement og en interesse blandt lande som Indien, Brasilien og Kina, siger Lars Løkke Rasmussen.

Forgæves: Putins 'vasketrick' fortsætter

Mette Frederiksen afviser, at hun er i spil til en toppost i Nato. Alligevel holder hun i øjeblikket masser af møder med europæiske statsledere. Hør mere i 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app