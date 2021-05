Vil lave reglerne om: Danmark spænder ben for sine egne borgere

Den danske udlændingepolitik er blevet så stram, at den alt for ofte går ud over danske statsborgere og koster os værdifuld arbejdskraft, mener Samira Nawa (B)

Det går udover alt for mange danske statsborgere, at regeringen fører en stram udlændingepolitik, og i sidste ende koster det samfundet penge, at vi mister værdifuld arbejdskraft.

Sådan lyder det fra beskæftigelsesordfører hos de Radikale Venstre, Samira Nawa, ovenpå historien om danske Carsten Würtz, der har fået afslag på at få sin indiske kone til Danmark.

- Det gør ondt at læse, og jeg bliver meget trist, for der er desværre rigtig mange danskere i samme situation. Vi har alt for stramme og ufornuftige regler, når det kommer til vores egne statsborgere, siger Samira Nawa.

Vil lave reglerne om

De danske myndigheder fandt det ikke bevist, at Carsten Würtz har boet og arbejdet tre år i Spanien som it-direktør hos det berømte resort Club La Santa på trods af hans 39 lønsedler med mere fra arbejdspladsen.

Derfor har han nu været nødsaget til at flytte til det coronaramte Indien for at leve sammen med sin kone Aabha, der også har gjort karriere indenfor it-branchen og drømte om at bruge sin erfaring som HR-direktør i Danmark.

Og det forarger Samira Nawa, der vil have lavet reglerne for familiesammenføring om for danske statsborgere.

- Vi har brug for de her mennesker og deres ægtefæller i den danske økonomi. Vi har brug for arbejdskraft, så det koster jo hele samfundet noget, at vores lovgivning er sådan, siger hun.

Den danske udlændingepolitik er blevet så stram, at den koster os arbejdskraft og skattekroner, mener beskæftigelsesordfører Samira Nawa. Foto: Jens Dresling

- Problematikken har været taget op gentagende gange i medierne, så I må jo efterhånden kende til problemet, men der sker ikke rigtigt noget. Hvad skal der gøres ved det?

- Det er i den grad et problem, vi kender til, dels fordi I bringer det op, men også fordi jeg har en indbakke, hvor der er rigtig mange, der skriver. Vi er i den grad opmærksomme på problemet, og vi misser ikke en chance for at tage det op med regeringen.

- Men hvad ser du så som løsningen?

- Løsningen er at få lempet på reglerne for danske statsborgere, så de kan få lov til at bo og arbejde i Danmark med deres udenlandske ægtefælle. Der er mange steder, hvor vi politikere kan have uoverenstemmelser, men lige her må der være tale om et problem, der rammer alles indbakker, og som vi må være enige om skal løses, siger Samira Nawa (B).

