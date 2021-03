Vil lukke Løkke-finte: - Hån mod skatteborgere

Stort pengehop og modregning

Hullet i loven om ministrenes gyldne håndtryk strider mod tanken, da politikerne selv vedtog loven tilbage i 1999.

Loven betød et stort lønhop for ministre med det lille forbehold, at hvis man tjente penge efter ministergerningen, så skulle det modregnes.

Det fremgår af bemærkninger til loven om eftervederlag, der blev fremsat af en S-ledet regeringen i december 1999 og vedtaget i Folketinget på blot ti dage.

Med loven gik eksministre fra såkaldte ventepenge til eftervederlag, hvilket medførte en stor stigning i indtægt efter ministergerningen.

Fra 241.000 kroner om året i 1999 til mindst 970.000 kroner om året.

Til gengæld for stigningen var tanken, at eftervederlaget skulle ’modregnes for løn, vederlag og anden erhvervsmæssig indkomst samt pension m.v. fra såvel offentlig ansættelse og offentlige hverv som privat ansættelse og erhvervsvirksomhed’.