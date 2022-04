Vil se på karakterkrav

Et karaktergennemsnit på 9 skal fremover være nok til at komme ind på alle universitetsuddannelser.

Det fremgår ifølge Politiken af regeringens reformkommission.

Onsdag klokken 11 præsenterer kommissionen sine anbefalinger.

Forslaget om et karakterkrav på 9 skal der absolut ses nærmere på, mener De Radikales uddannelsesordfører, Katrine Robsøe.

Hun er ellers kritisk over for nogle af de andre anbefalinger, der har været fremme i diverse medier.

Det er dog vigtigt at høre eksperter inden for motivation og psykologi om forslaget først, mener hun.

- Jeg glæder mig til at dykke ned i forslaget, når det kommer. Og så er det vigtigt for mig, at vi får nogle eksperter på motivation og psykologi ind for at se på, hvordan det vil påvirke de unge.

- Vi må se på, om det her kan være med til at lette presset en lille smule hele vejen ned gennem vores uddannelsessystem, siger Robsøe.

Hun kalder et karaktergennemsnit på 9 for 'forholdsvis højt' og en indikation på, at eleven har gjort det godt.

- Jeg har brug for at høre nogen, som kan gøre mig klogere på, hvilken effekt det vil have på de unges søgemønstre og det pres, som de unge oplever i vores optagelsessystem, siger hun.

Hvis der er flere ansøgere end studiepladser, bliver en optagelsesprøve afgørende for, hvem der i sidste ende kommer ind, skriver Politiken.

Forslaget skal ifølge reformkommissionens formand, Nina Smith, sætte en stopper for karakterræset i eksempelvis gymnasiet.

- Alle studerende, der har fået 9 eller derover i gennemsnit, har vist, at de kan blive fremragende studerende, siger Nina Smith til Politiken.

- De høje karakterer har ført til en tænkning, hvor de uddannelser med de højeste grænsekvotienter får et kvalitetsstempel. Det er en skør tankegang, men ikke desto mindre udbredt.

- Det betyder, at vi får en forkert allokering af talentmassen af unge. Selv om det er svært at dokumentere, har høje karakterer også ført til en ødelæggende 12-tals kultur i gymnasiet, siger Nina Smith.

Mens De Radikale er villige til at se på karakterkravet, stejler regeringens støtteparti til gengæld over for nogle af de andre forslag, der har været fremme.

Eksempelvis forslaget om, at SU på kandidatuddannelser skal omdannes til lån.

Det møder også kritik fra de andre støttepartier, SF og Enhedslisten.

Kommissionen lægger ifølge flere medier desuden op til at indføre en etårig kandidatuddannelse.