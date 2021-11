Vil sende Forsvaret på sms-jagt

Nu finder de borgerlige partier et nyt våben frem i jagten på statsministerens slettede sms'er.

I et opsigtvækkende forslag vil de konservative og Venstre nemlig sætte Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) på sms-jagt.

Det sker, efter politiets eksperter ikke fandt noget på Mette Frederiksen, Barbara Bertelsen og to andre ansatte i Statsministeriets telefoner.

'Vi foreslår, at regeringen pålægges straks at tage kontakt til Center for Cybersikkerhed og beder dem om at forsøge og genskabe Mette Frederiksen og hendes toprådgiveres slettede SMS-beskeder, nu hvor politiets teknikere ikke har kunne genskabe dem.'

'Vi mener, at Center for Cybersikkerhed har gode forudsætninger for at få Mette Frederiksens slettede sms’er frem i lyset, nu hvor statsministeren og hendes toprådgivere systematisk har slettet beviser fra kommissionsundersøgelsen. Herudover synes vi også det er en god ide at få bistand og hjælp fra private it-eksperter,' skriver politisk ordfører Sophie Løhde i en skriftlig udtalelse til Ekstra Bladet.

Sophie Løhde har ikke svaret på, om metoden så også vil gælde mulige V-ministre i fremtiden.

Kræver åbenhed af Mette: Lukkede selv i

Regeringen er ifølge Joachim B. Olsen fanget i et sort hul, fordi sms'erne ikke kan genskabes.

Hos de konservative er Mai Mercado fortaler for, at også private it-eksperter skal have lov at deltage i gravearbejdet.

- De fire mobiltelefoner skal undersøges af enten private eller Center for Cybersikkerhed, påpeger Mai Mercado.

- Hvad er det, politiet ikke kunne løse?

- Politiet har løst den opgave, de er blevet stillet. Men spørgsmålet er, hvilken opgave de er blevet pålagt. Kan den opgave løses på anden vis, hvis Center for Cybersikkerhed eller private udefra kommer til. Har de måske flere redskaber i skufferne end politiet ligger inde med?

- Er det et udtryk for mistillid til politiet?

- Tværtimod. De har gjort, hvad de kunne. Men jeg ved ikke, hvilken opgave der er blevet stillet. Derfor giver det god mening at tage en runde mere på sms i granskningsudvalget i morgen.

- Hvorfor så ikke bare præcisere opgave over for politiet fremfor at hive private ind til opgaven?

- Det kan være begge dele. Det kan jo være, at private kan nå længere end det offentlige. Så man bør afsøge den mulighed. Hvis regeringen vender tilbage og fortæller, at Center for cypersikkerhed kan komme et spadestik dybere, så er det fint med mig. Det er vigtigt at få vendt hver en sten.

- Vi kan ikke pålægge statsministeren at udlevere sin mobiltelefon til private. Men det kan jo være, at verden er så god, at når statsministeren nu siger, at hun har den største interesse i at få de her sms'er gendannet, så kan det jo være, hun vil følge op med handling og gå den ekstra mil for at få de sms'er frem.

- Vil du bede Søren Pape om at udlevere sin mobiltelfon til private, hvis han på et tidspunkt bliver bedt om det?

- Jeg er sikker på, Søren Pape aldrig ville have beordret et helt mink-erhverv nedlagt.

- Hvis man står i en situation, hvor statsministeren selv har en interesse i, at de sms'er kommer frem, så må det da være naturligt, at den statsminister handler derefter.

- Så i en fremtidig situation, hvor oppositionen beder jeg om...

- Det gælder da uanset.

- Så I er klar til aflevere mobiltelefoner?

- Hvis nogensinde kommer i en situation, hvor vi slår et helt erhverv ned med ulovlig hjemmel, så vil jeg have en forventning om, at man gør alt, hvad man kan for at vende hver en sten.

- Men det kommer ikke til at ske igen, at en statsminister sletter sine sms'er. Nu er det blevet opdaget. Og nu har hun ændret indstillingen.

- Flere kommissioner omhandlende forhold under borgerlige regeringer har haft problemer med at komme til bunds i sager, fordi mails er forsvundet. Er I klar til, at private firmaer prøver at finde dem?

- Vi er klar til at sikre, at der kommer så meget som overhovedet muligt frem i den her sag om Minkkommissionen. Hvad man så kunne have gjort engang, det er svært at sige.

- Så hvis der kommer nogen eksperter og siger: Vi kan finde sms'erne mellem Søren Pind og Lars Løkke i Instrukskommissionen, så er I klar til det?

- Det skal man vurdere fra sag til sag.

- Men du kan godt se, I åbner et nyt kapitel i forhold til, hvad der skal udleveres til private firmaer?

- Nej, det ender jo på, at statsministeren selv beslutter, hvad hun vil udlevere, siger Mai Mercado.