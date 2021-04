Vil skrotte 42.000 p-pladser: Skal være tæt på nul

Socialdemokratiet i Københavns Kommune lægger i et forslag op til, at man fjerner 42.000 parkeringspladser og bygger p-kældre i stedet. Men det er dyrt, viser beregninger

Et forslag for Socialdemokratiet i Københavns Kommune lægger op til, at 42.000 parkeringspladser langs veje og gader i byen skal afskaffes.

Man ville i stedet se på muligheden for at kompensere for pladserne ved at reetablere dem i form af parkeringskældre eller parkeringshuse rundt i byen.

Men det er dyrt, viser beregninger fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

En million pr. plads

Beregningerne kommer i et svar til Konservatives Jakob Næsager, som stillede et spørgsmål om prisen for at bygge 42.000 nye parkeringspladser.

Her vurderes det, at prisen vil løbe op i en million kroner pr. parkeringsplads, hvis man vælger at rekonstruere dem i form af underjordiske parkeringsanlæg. Pris er behæftet med en vis usikkerhed, men den er beregnet til at ligge i lejet mellem 0,6 og 1,5 millioner kroner.

Det har ikke været muligt for forvaltningen at udregne prisen for anlæg over jorden, men det oplyses, at det vil være 'noget billigere'.

Her nævnes muligheden også for, at man i stedet køber eller lejer sig ind på private parkeringsområder, der allerede er etableret, da man ikke forventer, det vil være muligt at konstruere 42.000 nye pladser inden 2025.

Vil ikke have dem tilbage

Gorm Anker Gunnarsen er medlem af Teknik- og Miljøforvaltningen for Enhedslisten i Københavns Kommune. Foto: Steen Brogaard/Københavns Kommune

Hos Enhedslisten støtter man forslaget, men det er ikke med forventning om, at parkeringspladserne kommer tilbage - tværtimod.

Det fortæller Gorm Anker Gunnarsen, som er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune for Enhedslisten, til Ekstra Bladet.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Enhedslisten har et ønske om at mindske pendler-biltrafikken ind i København. Der skal være færre, der bruger bilen til at transportere sig i hverdagen. Og et af de virkemidler, vi kan bruge, det er at nedlægge parkeringspladser.

- Er jeres støtte til forslaget betinget af, at det ikke er alle p-pladser, der genetableres?

- Vi vil have færrest mulige p-pladser rekonstrueret. Det er klart, at man kan ikke afvise totalt, at nogle kan være nødvendige. Der er jo nogle gange, hvor en bil er en fin transportform, men det omfang, det har nu, skal vi afvikle, hvis vi skal nå i mål med vores mål om klimaneutralitet i 2025.

- Vi kan stort set kun gøre noget ved biltrafikken. Det er det, vi har tilbage af muligheder for at nå det meget ambitiøse mål.

- Er jeres mål, at antallet af kompenserede pladser er så tæt på nul som muligt?

- Ja.

- Det udleder jo en helvedes masse CO2 at bygge parkeringskældre. Og det er dyrt - de penge kan vi jo godt bruge på at gøre det mere bekvemt at køre på cykel og at tage den kollektive trafik. De frie midler, der måtte være, skal da satses på alternativer til mere bilisme, siger Gorm Gunnarsen.