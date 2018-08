Vil slagte parkeringspladser: Skal forbedre det 'æstetiske indtryk'

Borgerrepræsentationen i København forventes at stemme ja til to nye gågader i centrum af byen. Hvis planerne vedtages vil det koste parkeringspladser livet

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune skal indenfor den nærmeste fremtid stemme om to nye gågader i centrum af byen.

Vedtages forslaget vil det betyde, at i alt 20 parkeringspladser i Indre By i København nedlægges.

Det skriver Berlingske på baggrund af materiale, der i begyndelsen af denne uge blev fremlagt og godkendt på et møde for byens teknik- og miljøudvalg.

Ifølge planerne skal Løvstræde og Valkendorfsgade i fremtiden lukkes for al trafik.

Efter planen skal omlægningen af de to gader betales af PFA Ejendomme, der også har stillet forslaget om at lukke gaderne for trafik.

PFA Ejendomme ejer den gamle postgård i Købmagergade, og omlægningen af trafikken skal ifølge PFA Ejendomme ske 'for at forbedre det æstetiske indtryk for kunder og forbipasserende' og for at 'komplementere de renoverede bygninger'.

På trods af, at gaven fra PFA Ejendomme vil gøre livet endnu mere surt for bilister i byen, er K-gruppeformand i borgerrepræsentationen Jakob Næsager positiv overfor ideen, så længe det ikke generer specialbutikkerne i området.

- P-pladserne er vigtige for specialbutikkerne, for p-pladser genererer omsætning. Derfor er det vigtigt, at butikkerne bliver inddraget i processen, siger han til Berlingske.

Også teknik-og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) tilkendegiver overfor Berlingske, at hun er åben for forslaget.

Vedtages beslutningen i Borgerrepræsentationen, forventer PFA Ejendomme at omlægningen af de to gader vil begynde i løbet af 2019.