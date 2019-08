Vil stoppe V-fløjkrig: Claus Hjort stikker piben ind

Venstres nestor Claus Hjort Frederiksen trækker nu i land på Facebook efter et møde i Venstres forretningsudvalg

Balladen i det vilde Venstre har de seneste par dage kunne måle sig med selv de vildeste western-film, men nu trækker hovedmanden bag det hele i land.

Claus Hjort Frederiksen skriver nu på Facebook, at han nu ser intet behov for ændringer i Venstres formandsskab.

Den nye melding kommer efter et hemmeligt møde i Venstres forretningsudvalg onsdag aften, og nu har piben pludselig fået en anden lyd. Også Kristian Jensen melder nu om god ro og orden i Venstre-toppen.

Venstre har de seneste 2 dage holdt 2 gode møder i hhv. forretningsudvalg og folketingsgruppe. Det har luftet ud, skabt klarhed og opbakning til formand og næstformand i @venstredk #dkpol — Kristian Jensen (@Kristian_Jensen) August 15, 2019

På Venstres sommergruppemøde fredag 9. august rejste samme Claus Hjort Frederiksen sig op og krævede næstformanden Kristians Jensens afgang.

Absurd pressemøde

Det udviklede sig senere til et absurd pressemøde, hvor Kristian Jensen og Lars Løkke Rasmussen måtte forklare pressen, at de nu var enige, og alt var i den skønneste orden.

Derudover måtte Kristian Jensen lægge sig fladt ned.

- Jeg kan forstå, at der er rigtig mange i gruppen, der syntes, at den analyse, jeg delte med Berlingske Tidende, burde jeg have delt med gruppen. Det tager jeg til efterretning.

Det hele startede med torsdag i et kontroversielt interview i Berlingske, hvor Kristian Jensen har undsagt formand Lars Løkke Rasmussens drøm om en SV-regering.

SV-tanken kom Løkke med under den seneste valgkamp, og han sagde sågar, at det var førsteprioriteten. En drøm, der fortsat lever, forsikrede Lars Løkke på sommergruppemødet.

Efterfølgende eksploderede fløjkrigen i Venstre med Lars Løkkes støtter på den ene side og Kristian Jensens støtter på den anden side.