Vil tage imod med åbne arme: Har kun plads til 60

Frederiksbergs borgmester, Michael Vindfeldt (S) har åbne arme over for ukrainske flygtninge, men få boliger at lukke dem ind i.

Det nævner Frederiksbergs nye socialdemokratiske borgmester dog ikke, når han på sociale medier selv går ud og melder sig klar til at tage imod ukrainere, der flygter fra Putins bomber.

'Hvis der kommer ukrainske flygtninge til Danmark, er Frederiksberg klar til at tage sin fair andel. Og vi byder dem velkomne med åbne arme,' skrev han på Twitter, da krigen var brudt ud.

Det er dog ikke mange ukrainere på flugt, som han reelt kan tage imod. I et interview med Ekstra Bladet fortæller han, at de på nuværende tidspunkt kun kan tage imod 60 familier ud af de 20.000 flygtninge i alt, som myndighederne forventer vil komme til Danmark.

- Vi er ikke færdige. Lige nu har vi meldt ind, at vi har bolig til 60, men jeg kan sige til dig, at der er borgere, der har henvendt sig til mig og sagt: Hey, jeg har et værelse.

- Vi har også oprettet en mail til borgere, der gerne vil hjælpe, som hedder ukraine@frederiksberg.dk, siger han og fortæller, at det er Udlændingestyrelsen, der har bedt kommunen om at give et estimat for, hvor mange de kan tage imod.

Borgmesteren ville dog gerne tage imod flere, men han giver hovedstadskommunens bøvl med boligmangel skylden.

- Det er jo ikke sådan, at der står mange boliger tomme på Frederiksberg, vel, siger han.

- Nej, og det var også det, der undrede mig, da du skrev det. For dem, du vil tage imod med åbne arme, udgør jo en forsvindende lille del af det samlede antal flygtninge, der forventes at komme.

- Ja, men det er også derfor, vi ikke er færdige endnu. Vi kommer til at tage vores fair andel af det.

- Hvor mange er det?

- Det kan jeg jo ikke sige lige nu, men vi gør alt, hvad vi kan for at finde boliger til flere. Men foreløbigt har vi plads til 60 familier, siger han.

Det er tidligere plejehjemsboliger, som Frederiksberg Kommune vil tilbyde til ukrainske flygtninge. Men også Frederiksberg Hospital, der lukker ved udgangen af 2026, overvejer man at tage i brug.

Mændene bliver hjemme

Det er forbudt for ukrainske mænd at forlade deres hjemland, så det er hovedsageligt kvinder og børn, som man forventer vil komme til Danmark, forklarer Mette Blaunfeldt, sektionschef i Dansk Flygtningehjælp Integration.

Hun fortæller, at det endnu er svært at sige, hvor mange der vil komme til Danmark, og om myndighedernes estimat på 20.000 holder stik.

På Frederiksberg har borgmesteren svært ved at svare på, om han også ville tage imod flygtninge med åbne arme og lave en særlig mailadresse, hvis der var udbrudt krig i Mellemøsten.

- Er du mere villig til at hjælpe ukrainske flygtninge end flygtninge fra Mellemøsten?

- Jamen nu var det også sådan, at vi også hjalp sidste gang, der kom flygtninge fra Mellemøsten.

- Men det er ikke det, jeg spørger om. Jeg spørger, om du er mere villig til at hjælpe ukrainske flygtninge end flygtninge fra Mellemøsten?

- Jamen nu står jeg i en situation, hvor der kommer ukrainske flygtninge. Dem er jeg villig til at hjælpe. Hvis der kommer andre flygtninge, som også skal have asyl i Danmark, så er det også sådan, at det er vi selvfølgelig også villig til at tage vores andel af.

- Michael, er du mere villig til at hjælpe ukrainske flygtninge end flygtninge fra Mellemøsten?

- Frederiksberg er villig til at tage vores fair andel af de flygtninge, der kommer, uanset om de kommer fra Syrien i 2015 eller fra Ukraine som nu her.

- Så næste gang, at der udbryder krig i Mellemøsten og folk gerne vil til Danmark, så vil du også sætte alt ind for at sikre, at I tager jeres fair andel, og du vil oprette særlige mailadresser, så man kan hjælpe?

- Jeg tror, at der er noget i hastigheden her. Det er gået superhurtigt siden Putin overfaldt Ukraine til, at vi potentielt kunne stå med noget. Sidste gang var der et noget længere aftræk, før der kom flytninge. Men uanset om det var i 2015, og det var syriske flygtninge, og at det er 2022 og ukrainske flygtninge, så tager Frederiksberg selvfølgelig sin fair andel, siger han.