Vil til bunds: Advokater skal afhøre vidner

Advokater får nu lov til at udspørge vidner i sagen om den nu tidligere Fredericia-borgmester Jacob Bjerregaards (S) køb af en kommunal byggegrund tæt på Lillebælt.

Det har økonomiudvalget og byrådet i Fredericia Kommune her til aften besluttet på et møde omgærdet af et stort hemmelighedskræmmeri.

'Det er vigtigt for os at komme helt til bunds i denne sag. Derfor har vi i Økonomiudvalget besluttet at udvide omfanget af advokatundersøgelsen, således at advokaterne også kan interviewe personer, der måtte have særlig viden om sagen,' siger den nye borgmester Steen Wrist (S) i en pressemeddelelse.

Topchef fritaget for tjeneste

Beslutningen kommer i kølvandet på Ekstra Bladets dækning af den nu fratrådte borgmester Jacob Bjerregaards (S) mystiske ejendomshandel og forhold i Fredericia Kommune.

Indtil nu har borgmester Jacob Bjerregaard fratrådt posten ved udgangen af december, og i sidste uge blev kommunaldirektøren, Annemarie Zacho-Broe, fritaget for tjeneste og hjemsendt med øjeblikkelig varsel.

Advokatundersøgelsen blev bestilt efter Ekstra Bladets afsløring af ’procedurefejl’ i forbindelse med Fredericia Kommunes salg af en attraktiv byggegrund til den daværende S-borgmester.

Det er advokatfirmaet Horten, som laver redegørelsen.

'Vi er i Økonomiudvalget enige om, at vi vil have sagen fuldt afklaret, før vi træffer nogen konklusioner. Det er den rigtige måde at gøre tingene på, også selvom det tager lidt længere tid, end vi kunne ønske os,' udtaler Steen Wrist.

Mandag aften har byrådet fået en fortrolig status på processen - men da der er tale om en igangværende advokatundersøgelse, har Fredericia Kommune ikke yderligere kommentarer til sagen, fremgår det.

Når advokatundersøgelsen er færdig, så vil økonomiudvalget afgøre om sagen skal have 'ansættelsesmæssige konsekvenser'.

Ekstra Bladet har forgæves bedt om interview med Steen Wrist - og det meste af kommunens økonomiudvalg.