Vil tilbage i Folketinget

Radikale Venstres tidligere udviklingsminister Christian Friis Bach lægger op til et comeback.

Det skriver han på Twitter, ligesom han fortæller det i en video, han har lagt på YouTube.

- Det har ikke været en nem beslutning, fordi politik kan være hårdt og personligt, siger Christian Friis Bach i videoen.

- Men Folketinget er også Danmarks fineste arbejdsplads, og beslutningerne i Folketinget er med til at forme den verden, vi lever i. Og det vil jeg gerne bidrage til, siger han.

Allerede sidste år, da Marianne Jelved fortalte, at hun ikke genopstillede, blev han valgt som ny radikal kandidat i hendes kreds, Hjørringkredsen, men nu sætter han altså gang i valgkampen.

- Det er en stor ære at tage over efter dig, og jeg vil gå til opgaven med største ydmyghed, sagde Christian Friis Bach dengang til Marianne Jelved.

Fortsætter i samme spor

Siden Christian Friis Bach sidst sad i Folketinget har han været undergeneraldirektør i FN og leder af FN's økonomiske kommission for Europa i Geneve.

Og det er da også samme spor, han fortsætter i, når han denne gang stiller op igen.

På sin hjemmeside skriver Christian Friis Bach, at hans mærkesager er klima og natur, uddannelse og læring, og menneskerettigheder og demokrati.

Han vil blandt andet arbejde for at øge biodiversiteten og skovarealerne, gratis adgang til efteruddannelse og for menneskerettigheder global set.

Trak sig i skandalesag

Det kostede Christian Friis Bachs politiske liv, da Ekstra Bladet i 2013 stod bag en lang række afsløringer om den skandaleramte fond Global Green Growth Institute (GGGI), og hvordan tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen havde brændt store beløb af på rejser og hotelophold.

Frem til sin afgang havde Christian Friis Bach gentagne gange fortalt, at han ikke havde kendskab til rejsereglerne i fonden. Regler, der havde tilladt Lars Løkke Rasmussen at bruge de store summer, der egentlig var udviklingsmidler, på rejser på 1. klasse.

Ekstra Bladet 21. november 2013

I forbindelse med, at han trådte tilbage, fortalte han på et pressemøde, at han i maj 2012 havde deltaget i et bestyrelsesmøde i GGGI, hvor selv samme regler var blevet godkendt. Den information stod til at blive offentliggjort i en rapport, som Christian Friis Bach selv havde bestilt.

I stedet valgte han selv at trække sig. I juli 2014 forlod han dansk politik helt.