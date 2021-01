Vil tvinge Mette F. til corona-hjælp

Bliver du eller din partner også straffet for at tage coronavagter, og er du klar til at stå frem ligesom Kirsten Gebauer, så skriv til kbl@eb.dk

Hvis regeringen ikke vil samarbejde, så findes der andre metoder.

Venstre fremlægger nu et forslag i Folketingssalen, som - hvis der er flertal - tvinger regeringen til at hjælpe de coronahelte, som får skattesmæk.

- Mette Frederiksen skal holde op med blot at tale og takke de coronahelte, der yder en ekstraordinær indsats, men også handle og hjælpe de familier, som bliver ramt af et skattesmæk på 70 procent, siger Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen.

- Vi stiller et beslutningsforslag, der pålægger regeringen at sikre coronaheltene, så de ikke får et skattesmæk. Det er simpelthen ikke rimeligt, fortæller han.

Forsøget på at tvinge statsministeren til handling kommer i kølvandet på Ekstra Bladets historier om førtidspensionister, som bliver modregnet, når deres partner knokler i corona-frontlinjen.

Førtidspensionen reguleres nemlig efter, hvor meget en samlever tjener. Når man kommer over et vist beløb, modregnes 30 kr. i førtidspension for hver 100 kr., samleveren tjener ekstra.

Derfor ender familier, hvor en af parterne er førtidspensionist, med reelt at betale omkring 70 procent til staten, hvis de tager ekstra coronavagter. 40 procent i normal indkomstskat, og 30 procent fra pensionen.

Og det skal stoppes hurtigst muligt, mener Venstre, som vil have en hastebehandling af forslaget.

- Vi har nikket til en række hastebehandlinger i forhold til corona, og derfor forventer vi også, at Folketinget bakker op om en hastebehandling af beslutningsforslaget, fortæller Hans Andersen.

- Hvorfor skal det gå hurtigt?

- Vi skal sikre, at mennesker, der gør en ekstra indsats, bliver ramt af en ekstra skat. Der er brug for, at det går stærkt, så vi sikrer klarhed i stedet for utryghed og usikkerhed ude i de mange tusind familier, hvor den ene er på førtidspension.

Mettes tak, men nej tak Statsminister Mette Frederiksen har flere gange takket ansatte i frontlinjen mod corona, siden landet lukkede ned på grund af den smitsomme virus. - En kæmpe tak til alle jer, der arbejder i vores sundhedsvæsen. Til alle jer i ældreplejen. Til alle jer, der passer på udsatte og sårbare borgere. Corona har stillet helt særlige krav til personalet i frontlinjen, sagde Mette Frederiksen ved Folketingets afslutningsdebat, 22. juni 2020. Men coronaheltene får ingen hjælp, sagde statsministeren, der talte om 'enkeltsager' i Folketingssalen 19. januar 2021. - Det er, fordi vi har et gammelt hæderkronet princip i Danmark, hvor - hvis man kan forsørge sig selv - så skal man gøre det, forklarede statsministeren. Vis mere Luk

- Venstre kommer ikke med en opskrift på, hvordan man kan hjælpe coronaheltene. Hvorfor ikke?

- Hele problematikken med gensidig forsørgerpligt er meget kompliceret, og derfor mener vi, at regeringen – som har Beskæftigelsesministeriet - skal komme med den tekniske løsning.

- Har I flertal for forslaget?

- Jeg har drøftet det i Folketingssalen med en række ordførere, og jeg oplever, at vi er enige om, at det er en uholdbar situation, som vi skal finde en løsning på hurtigst muligt, siger Hans Andersen.

Et stort flertal i Folketinget presser regeringen til at hjælpe coronahelte, der får økonomisk pisk ved ekstra vagter.

Skuffet rød blok: Kom nu, Mette

Det siger partierne Det siger partierne om coronahelte med skattesmæk: Enhedslisten: Forstokkede regler, der burde være afskaffet for længst, siger beskæftigelsesordfører Victoria Velásquez. SF: Hvordan kan takken for ekstravagter være et spark i røven? Det er uværdigt, ydmygende og uforståeligt, siger politisk ordfører Karsten Hønge. Radikale Venstre: Vi er for at se på en løsning, så man ikke mister incitamentet til at tage et job eller ekstra timer, siger beskæftigelsesordfører Samira Nawa. Venstre: Det giver ikke mening, og i en ekstraordinær situation burde regeringen selvfølgelig gøre noget frem for at gemme sig, siger politisk ordfører Sophie Løhde. De konservative: De er helte, og de skal hjælpes, for vi siger jo, det skal kunne betale sig at arbejde, siger beskæftigelsesordfører Naser Khader. Dansk Folkeparti: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at førtidspensionister bliver straffet, fordi deres samlever udøver et altafgørende arbejde for Danmark og folkesundheden, siger gruppeformand Peter Skaarup. Nye Borgerlige: Vi mener, at ægtefælle-afhængigheden skal afskaffes, siger beskæftigelsesordfører Lars Boje Mathiesen. Det siger regeringen: 'Der er gennem de senere år foretaget en række lempelser af reglerne for beregning af folkepension og førtidspension, så der er plads til, at ægtefæller og samlevere kan have en højere indkomst, uden at det har betydning for pensionen,' siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i et skriftligt svar. 'Men ved højere supplerende indkomster, nedsættes pensionen. Det ændrer ikke på, at man altid kan diskutere, om vi har fundet den rette balance,' lyder det. Vis mere Luk

Ekstra Bladet: Stop modregning

Mette Frederiksen kan ikke være bekendt at straffe coronaheltene, skriver den ansvarshavende chefredaktør i lederen, som du kan læse herunder.

Statsministeren bør suspendere modregning under corona-pandemien, lyder opfordringen.

Sig nu ordentlig tak, Mette

Koster 250 mio. kr. Det koster omkring 250 millioner kroner om året, hvis man dropper regulering af førtidspension på grund af partnerens indtægt. Det viser et svar fra finansminister Nicolai Wammen til Folketingets beskæftigelsesudvalg fra maj 2020. Umiddelbart koster det 730 millioner kr. i ekstra førtidspension. Men når der er betalt skat og indregnet mere arbejde til partnere, ender det altså med at koste statskassen en kvart milliard kr. Vis mere Luk

Minister afviser

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil ikke umiddelbart afskaffe gensidig forsørgerpligt. Hverken permanent eller under corona-pandemien, har han tidligere sagt til Ekstra Bladet.