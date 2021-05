Vil tvinge studerende til provinsen: Ane gad ikke selv

Regeringen vil have flere unge til at læse i provinsen. Men uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen valgte selv den politik-uddannelse, der lå i den største by længst fra hendes hjemstavn og gymnasium

- Uddannelse skal tættere på.

Sådan lyder det fra uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), som vil have langt flere studerende til at uddanne sig i provinsen - i stedet for de store universitetsbyer.

I flere videoer fra Socialdemokratiet fortæller hun - akkompagneret af storladen filmmusik - at regeringen nu kommer nødlidende og affolkede lokalsamfund til undsætning ved at udflytte uddannelser til en række provinsbyer.

- Derfor kommer regeringen nu med en plan for, hvordan vi får flere uddannelsesmuligheder i hele landet. Med tusindvis af flere unge, der kan uddanne sig lokalt.

Men gider de overhovedet det? lyder de kritiske modspørgsmål - i blandt andet Akademikerbladet.

Gad ikke selv

Ane Halsboe gad i hvert fald ikke selv.

Den 37-årige minister, der er fra Fjerritslev, valgte nemlig at læse statskundskab omtrent så langt fra sin nordjyske hjemstavn som overhovedet muligt inden for Danmarks grænser.

Da Ane Halsboe-Jørgensen i 2004 begyndte studielivet skete det nemlig hverken på statskundskab på Aarhus Universitet eller på politik og administration på Aalborg Universitetscenter 57 kilometer fra hjembyen.

Heller ikke SDU eller RUC i provinsbyerne Odense og Roskilde kunne lokke med deres uddannelser inden for politik-, samfunds eller statskundskab.

I stedet valgte Halsboe at bruge sin studentereksamen fra Fjerritslev Gymnasium til at komme ind på statskundskab på Københavns Universitet - 327 kilometer fra Fjerritslev.

Alle tre i København

Derudover har de ministre, som torsdag præsenterede uddannelsesudspillet, Ane Halsboe, Kaare Dybvad og statsminister Mette Frederiksen, alle tre taget deres universitetsuddannelser i København. Statsminister Mette Frederiksen blev dog i hjembyen Aalborg de på bachelordelen af sin politik- og administrationsuddannelse, men tog kandidatdelen på statskundskab på Københavns Universitet.

Ingen undtagelse

Og Halsboe-Jørgensen, der nu vil have danske studerende til at vælge uddannelse i diverse provinsbyer, men selv valgte storbyen, er langt fra nogen undtagelse på regeringens ministerhold.

Ud af 20 ministre har kun én enkelt, nemlig transportminister Benny Engelbrecht, uddannet sig uden for de fem store universitetsbyer København, Roskilde, Odense, Aarhus og Aalborg.

Det viser en gennemgang af hele ministerholdets uddannelsesbaggrund.

Her er de uddannet Mette Frederiksen, statsminister

Fra Aalborg - Uddannet i Aalborg og København

Nicolai Wammen, finansminister

Fra Aarhus - Uddannet i Aarhus

Nick Hækkerup, justitsminister

Fra Fredensborg - Uddannet i København

Jeppe Kofod, udenrigsminister

Fra Rønne - Uddannet på RUC

Morten Bødskov, skatteminister

Fra Karup - Uddannet i Aalborg

Ane Halsboe-Jørgensen, uddannelses- og forskningsminister

Fra Fjerritslev - Uddannet i København

Astrid Krag, socialminister

Fra Vejle - Uddannet i København

Benny Engelbrecht, transportminister

Fra Aabenraa - Uddannet i Aabenraa

Kaare Dybvad, indenrigs- og boligminister

Fra Holbæk - Uddannet i København

Rasmus Prehn, landbrugs- og fødevareminister

Fra Høje Taastrup - Uddannet i Aalborg

Simon Kollerup, erhvervsminister

Fra Aalborg - Uddannet i København

Lea Wermelin, miljøminister

Fra Rønne - Uddannet i København

Dan Jørgensen, klimaminister

Fra Nordfyn - Uddannet i Aarhus

Joy Mogensen, kulturminister

Fra Roskilde - Uddannet på RUC

Pernille Rosenkrantz-Theil, undervisningsminister

Fra Skælskør - Uddannet i København

Mattias Tesfaye, udlændinge- og integrationsminister

Fra Aarhus - Uddannet i Aarhus

Magnus Heunicke, sundhedsminister

Fra Næstved - Uddannet i Aarhus

Trine Bramsen, forsvarsminister

Fra Svendborg - Uddannet på RUC

Peter Hummelgaard, beskæftigelsesminister

Fra Kastrup - Uddannet i København

Flemming Møller Mortensen, udviklingsminister

Fra St. Brøndum - Uddannet i Aalborg

Halsboe: Der er frit valg

Det skal være op til unge selv, hvor de vil uddanne sig, siger Ane Halsboe-Jørgensen, som dog alligevel vil placere 25 uddannelser i forskellige provinsbyer langt fra øvrige studiemiljører og byliv.

- Du gjorde præcist det, du nu vil modarbejde. Du rejste til storbyen, selvom du kunne have taget din uddannelse i Nordjylland. Hvorfor valgte du at studere i København?

- Ja, det er rigtigt, at jeg valgte at læse i København, hvor jeg kunne læse statskundskab. Og det skal der også være plads til, at andre unge fra Fjerritslev i fremtiden kan gøre. Men regeringen vil sikre, at der også er uddannelsesmuligheder til tusindvis af unge tæt på områder, hvor de er født og opvokset.

- Men du nød selv godt af at kunne komme til storbyen - det er der nok også mange unge, der gerne vil. Kan du forstå, hvis der er nogen unge, som sidder og tænker: 'Hun kunne også læst politik- og administration i Aalborg, men valgte København.' Og nu vil du tvinge dem ud i provinsen ved at udflytte uddannelsesinstitutioner?

- Nej, det kan jeg ikke forstå det kryds. Det skal fortsat være sådan, at man helt selv bestemmer, hvilken uddannelse man tager. Men regeringen vil se på fordelingen af vores unge mennesker, hvor de i fremtiden skal optages på uddannelse. Sådan får vi et land, der hænger sammen.

- Men du kunne også have valgt en politisk uddannelse på RUC eller SDU - eller endnu tættere på i Aarhus eller Aalborg. Hvorfor var det, du valgte at rejse så langt væk. Mange unge vil jo gerne til storbyen?

- For mig personligt handlede det om, at jeg var meget involveret i mange internationale projekter dengang. Og statskundskab i København havde et fokus på det.

- Handlede det om, at du bare ikke gad blive i Jylland?

- Nej, det gjorde det ikke.