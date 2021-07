Vil vente med vaccine til sin søn

Formanden for Folketingets epidemiudvalg, Stinus Lindgreen, vil vente med at vaccinere sin snart 13-årige søn, selvom Sundhedsstyrelsen nu anbefaler vacciner til de 12- til 15-årige

270.000 danske børn mellem 12 og 15 år bliver nu anbefalet at blive coronavaccineret af sundhedsmyndighederne.

Men formanden for Folketingets epidemiudvalg kommer ikke til at gå forrest i massevaccinationen af de 12- til 15-årige.

Det skriver han til Ekstra Bladet på spørgsmålet om, hvorvidt hans snart 13-årige søn skal vaccineres

'Jeg har ingen grund til at tro, at der skulle være problemer, men helt principielt mener jeg, at data skal være på plads først, og det venter jeg på at se.'

Stinus Lindgreens tøven står i skærende kontrast til Sundhedsstyrelsen, der 17. juni meldte ud, at man nu anbefaler Pfizers coronavaccine til 12- til 15-årige danskere, efter Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) gjorde det samme i slutningen af maj.

'Vi har gennemgået data, og vurderer, at Pfizer-vaccinen er både meget sikker og meget effektiv hos 12-til 15-årige børn,' udtalte Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, i den forbindelse.

Myndigheden vil allerede begynde at tilbyde vacciner til de 15-årige her i juli.

Hvad er epidemiudvalget? Epidemiudvalget har siden sin oprettelse tidligere i år fået stor magt i den politiske kamp mod corona. Udvalget, som har Stinus Lindgreen (R) som formand og Sophie Løhde (V) som næstformand, skal se alle regler fremsat af regeringen, inden de bliver sat i kraft ude i samfundet. Dermed har udvalget en afgørende rolle, når Danmark underlægges coronarestriktioner.

Vil have mere data

Stinus Lindgreens primære anke i forhold til at få sin egen søn vaccineret har med datagrundlaget at gøre.

'Jeg har kun set data fra et studie på knap 100 børn over få måneder. Derfor er jeg enig i, at vi skal have data fra bl.a. USA for at kunne vurdere denne målgruppe,' skriver Stinus Lindgreen, der også er de radikales sundhedsordfører, til Ekstra Bladet.

'Jeg ved ikke, om Sundhedsstyrelsen allerede har fået disse data, men ellers forventer jeg da, af de arbejder på sagen.'

Det forventes, at alle danskere over 12 år er blevet tilbudt vaccine i slutningen af august.

Søren Brostrøm kom i modvind på sit eget pressemøde, hvor han anbefalede coronavaccination af 12-årige. Foto: Jens Dresling

Modsagt på live-tv

Sundhedsstyrelsens præsentation af denne anbefaling gik ikke problemfrit tilbage i midten af juni.

Da direktør Søren Brostrøm fortalte om denne nye anbefaling, var det med Klaus Birkelund Johansen, som er formand for Dansk Pædiatrisk Selskab (de danske børnelæger), ved sin side.

Klaus Birkelund udtrykte en bekymring meget lig den, Stinus Lindgreen har.

- En mere naturlig rækkefølge ville være at afvente og træffe beslutningen, når vi nærmer os midten af september, hvor vi er klogere, sagde Klaus Birkelund Johansen dengang om den nye anbefaling.

Vaccinationskalenderen tilsagde dengang, at det først ville blive de 12-til 15-åriges tur til at blive indkaldt i netop september, men efter Danmark har købt over en million vacciner fra Rumænien, er de blevet rykket frem.