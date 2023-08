Vild aktion ved premierministers slot

Så gik tæppet ned.

Aktivister fra miljøorganisationen Greenpeace har torsdag svøbt Storbritanniens premierminister Rishis Sunaks private hjem i Yorkshire i 200 meter stof.

Det sker i en protest mod den britiske regerings energipolitik.

Helt sort

Et billede, som gruppen har lagt op på på det sociale medie X, viser to personer, der står foran Sunaks palæ med et banner.

Her står der: 'Rishi Sunak - olieprofit eller vores fremtid?'.

I baggrunden ses palæet svøbt i sort stof. På taget sidder fire personer.

Ifølge Sky News er aktivisterne kravlet op på taget ved hjælp af stiger og klatrereb. Fra taget rullede de store stykker stof ned over bygningens sider.

Premierministeren befandt sig ikke på grunden, da aktionen begyndte.

Ifølge en talsperson for premierministerens kontor blev politiet tilkaldt.

Aktivister fra Greenpeace har onsdag dækket Rishi Sunaks palæ i Yorkshire med sort stof i protest mod den britiske regerings energipolitik. Foto: Greenpeace/Reuters

Raser mod oliepolitik

Baggrunden for aktionen er Sunaks opbakning til en større udvidelse af olie- og gasboring i Nordsøen. Her vil man give 100 nye olie- og gaslicenser ud for den skotske kyst.

- Vi undskylder ikke for den rette tilgang til at sikre vores energisikkerhed ved at bruge de ressourcer, vi har herhjemme, så vi aldrig skal være afhængige af aggressorer som Putin, når det handler om energi.

- Vi investerer også i vedvarende energi, og vores indsats understøtter tusindvis af britiske job, lyder det fra Downing Street 10 ifølge The Guardian.

Storbritannien vedtog i 2019 målet om at være CO2-neutral i 2050.

Men regeringen har fået kritik for flere af de beslutninger, der er blevet taget over de seneste år.

I en udtalelse fra Greenpeace lyder det torsdag, at 'Sunak har også indikeret, at han vil godkende boringer i Rosebank'.

Det er et af de største uudviklede olie- og gasfelter ud for Storbritannien.