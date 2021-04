Vild Khader-mail: 'Knep en ged!'

Pape orienteret: I flere år har K-formanden været vidende om Naser Khaders frivole sprogbrug over for borgere

Sygemeldte Naser Khader har brugt et særdeles farverigt sprog over for borgere, der har formastet sig til at kritisere den konservative politiker.

Det skriver Berlingske, som lørdag fremlægger nye oplysninger om Khaders hårde omgang med kritikere af hans virke og holdninger som folketingsmedlem.

Eksempelvis besvarer Naser Khader en kritisk henvendelse fra en borger i 2016 med den kortfattede besked:

'Knep en ged!'

Af oplysninger fremlagt i Berlingske fremgår det ligeledes, at K-formand Søren Pape Poulsen allerede i 2016 blev orienteret om Naser Khaders sprogbrug over for borgere - også i det konkrete tilfælde med Khaders forslag til en borger om at forgribe sig på en ged.

Både partiformanden, nuværende politisk ordfører Mette Abildgaard og tidligere politisk ordfører Mai Mercado skal således være blevet orienteret om Khaders adfærd.

Stilhed

Ekstra Bladet forsøger lørdag at få et svar fra Søren Pape Poulsen om, hvorvidt partiformanden tidligere har haft fat i ørerne Naser Khader, efter Pape i søndags kritiserede Naser Khader for sine 'uacceptable' henvendelser til blandt andet kritikeres arbejdspladser.

Artiklen fortsætter under billedet...

Konservatives Naser Khader, Rasmus Jarlov, Mette Abildgaard og Søren til gruppefoto inden Folketingets afslutningsdebat i 2018. Foto: Jens Dresling

Søren Pape Poulsen har dog ikke svaret på Ekstra Bladets henvendelser og har heller ikke over for Berlingske fortalt, hvorvidt han tidligere har drøftet Khaders sprogbrug over for borgere, der har henvendt sig til politikeren.

Naser Khader sygemeldte sig med stress, da historierne om hans pression mod kritikeres arbejdspladser kom frem i offentligheden i sidste uge.

Ekstra Bladet har sendt en sms til den konservative politiker, i tilfælde at han ønsker at kommentere de nye oplysninger om ham.