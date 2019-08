Vild kovending: Sass pønser på comeback

Henrik Sass Larsen står på spring til et opsigtvækkende comeback til dansk politik.

Sådan lyder meldingen fra Socialdemokratiet, efter at Ekstra Bladet har efterspurgt en status på Sass, da han ikke har taget sygeorlov fra Folketinget.

Ingen forbehold

Gruppeformand for Socialdemokratiet Flemming Møller Mortensen forklarer, at han er løbende i dialog med Sass, og tilføjer:

’Det er ofte svært at vurdere, hvor lang tid et sygdomsforløb varer, men det er mit indtryk, at Henrik har det bedre og så småt er begyndt at involvere sig i det politiske arbejde igen. Vi håber selvfølgelig alle, at han hurtigst muligt er helt klar igen,’ lyder det i en sms.

Sass forgyldes under fravær

Meldingen om, at Sass er begyndt at involvere sig i det politiske arbejde igen, står i direkte modsætning til hans budskab, da han 10. juni fortalte som sin sygemelding på Facebook.

Dengang var der ingen forbehold:

’Jeg har fortalt Mette Frederiksen, at jeg ikke står til rådighed fremover, og har ligeledes orienteret min kreds om, at jeg ikke ønsker at være kandidat længere.

Mette bliver en god statsminister for vores land – det er jeg stolt af.

Der vil være stille fra mig i tiden fremover, og det håber jeg, at alle vil respektere,’ lød det fra Sass.

Medlem af udvalg

Siden valget har Sass dog formelt været fuldgyldigt medlem af Folketinget, da han ikke har bedt om sygeorlov.

Desuden er han i al ubemærkethed blevet medlem af to folketingsudvalg, erhvervsudvalget samt energi-, klima- og forsyningsudvalget, hvor han sidder som menigt medlem. Udvalg, der i disse uger er begyndt at holde møder efter sommerferien.

Og nu tyder det altså på, at Sass har tænkt sig igen at sætte blus under sit politiske arbejde.

Ekstra Bladet har givet Henrik Sass mulighed for at komme til orde i denne artikel gennem Socialdemokratiets pressetjeneste. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ham.

Ekstra Bladet har også forgæves forsøgt at få Socialdemokratiet til at svare på bl.a. disse spørgsmål om sagen:

Hvilket politisk arbejde er Henrik Sass Larsen begyndt at deltage i?

Hvorfor er der ikke indkaldt stedfortræder i Folketinget, når det har været tilfældet i Statsrevisorerne?

Hvad er din kommentar til, at der bliver udbetalt dobbelt løn for Socialdemokratiets post i Statsrevisorerne?

