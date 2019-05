Vild måling: Paludan på vej i Folketinget

Stram Kurs står til at komme over spærregrænsen og blive repræsenteret i Folketinget, viser en enkelt måling. Resultatet er dog inden for den statistiske usikkerhed

Midt i valgfeberen rammer en stærkt opsigtsvækkende måling nu Christiansborg.

Det indvandringskritiske og yderligtgående parti Stram Kurs med Rasmus Paludan i spidsen står til at komme i Folketinget med 2,7 procent af stemmerne.

Det viser målingen, der er foretaget af Megafon for TV2 og Politiken.

Den statistiske usikkerhed i målingen er dog ifølge TV2 på +/- 1,1 procent.

Målingen er den første fra de store meningsmålingsinstitutter og kan på grund af usikkerheden ikke sige med statistisk sikkerhed, om Paludans parti kommer ind.

Paludan: - Nu begynder vores arbejde for at bevare Danmark for danskerne

Da målingen er den første, er der af gode grunde endnu ikke nok materiale til at foretage et vægtet gennemsnit af Stram Kurs' målinger. De vægtede gennemsnit kan sige med større statistisk sikkerhed, hvordan enkeltpartier klarer sig.

Vil forbyde islam

Rasmus Paludan har de seneste uger skabt enorm omtale med sine kontroversielle happenings, hvor han blandt andet kaster med Koranen.

Partiet har samtidig nået at indsamlede de krævede ca. 20.000 vælgereklæringer med rekordfart. Stram Kurs har anmeldt sig selv som opstillingsberettiget, men er fortsat ikke endeligt godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Rasmus Paludans parti vil arbejde for at forbyde islam som religion samt for at smide hovedparten af muslimer ud af Danmark.

Ifølge Berlingske Barometers vægtede gennemsnit står rød blok til en solid sejr med 54,4 procent af stemmerne, mens blå blok står til 45,7 procent.

Opdateres ...