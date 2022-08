Vild måling: Pape smadrer Ellemann

Venstre ligger fortsat lunt i det borgerlige sving i parti-meningsmålinger, men Søren Pape Poulsen (K) kan i denne weekend glæde sig over en ny kandidatmåling, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af.

I den interne måling fremgår det, at den konservative formand er længder foran Jakob Ellemann-Jensen som borgerlige vælgeres foretrukne statsministerkandidat.

Borgerlige vælgere

Den nye måling er udført af Kantar Gallup. Og ifølge Ekstra Bladets oplysninger er de validerede tal i målingen baseret på vælgere, der enten stemte borgerligt ved seneste folketingsvalg eller overvejer at gøre det ved det kommende valg.

Her peger 46,9 pct. på Søren Pape Poulsen, som 'den bedst egnede til at lede landet som Danmarks statsminister efter næste folketingsvalg'. Kun 22 pct. foretrækker Jakob Ellemann-Jensen (V). Knap 20 pct. mener, at de to kandidater er lige gode/dårlige.

I de landspolitiske målinger ligger Venstre fortsat foran konservative som det største blå parti.

Seneste måling fra Voxmeter for Ritzau viser Venstre på 15,2 pct., mens de konservative ligger 2,7 procentpoint bagud på 12,5.

Ellemann bøvler med image

Men Søren Pape Poulsen er klart den mest foretrukne blå politiker på alle udsagn i den interne Kantar Gallup-måling.

Eksempelvis vurderer hele 58,3 pct. af de borgerlige respondenter, at Søren Pape har det 'bedste image' blandt de blå partiformænd; kun 10,8 pct. mener, at det er Jakob Ellemann Jensen. 21,3 pct. mener, de er lige gode/dårlige. Og 9,5 pct. ved ikke, hvad de skal svare.

Når de borgerlige respondenter skal vurdere, hvem af de to partiformænd, der er 'mest sympatisk', løber Søren Pape Poulsen også med en klar sejr: 55,7 pct. synes bedst om ham, mens kun 12,1 pct. finder Jakob Ellemann-Jensen mest sympatisk. 22,4 pct. ser ingen forskel.

Jakob Ellemann-Jensen klarer sig en smule bedre, når de blå deltagere i målingen bliver spurgt direkte, hvem de vil stemme på. Her svarer 25,4 pct. Ellemann, men det er stadig kun ca. halvt så mange som Søren Pape, der ligger på 51,6 pct.

Resultatorienterede Jakob

Afstanden mellem de to politikere er mindst på udsagnet: 'Den mest resultatorienterede'.

Her ligger Ellemann-Jensen på 21,3 pct., mens Pape 'kun' får 10,4 procentpoint mere på 31,7.

Hele 31,1 pct. mener, at de to formænd er lige gode eller dårlige til at gå efter et resultat.

Vinder på alle politikområder

Respondenterne er også blevet bedt om at vælge den blå partileder, som de bedst tror kan skaffe resultater på fem forskellige politikområder.

Fælles for alle emner er, at Søren Pape er den foretrukne kandidat, mens Jakob Ellemann-Jensen er toer efterfulgt af resten af de borgerlige partiledere. Dog kommer Alex Vanopslagh (LA) ind som en klar treer på skattepolitik; lige i hælene på Jakob Ellemann med 19,7 pct., der ser LA-lederen som den bedste på området mod 22,7 pct. til Ellemann.

K: Handler ikke om 'størst'

Mette Abildgaard. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

De konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, glæder sig over tallene:

- Jeg er glad for, at danskerne har høje tanker om Søren Pape Poulsen. Han har også hele tiden sagt, at han inden et folketingsvalg vil svare på, om han er statsministerkandidat. Nu rykker det valg tættere og tættere på.

- Bekræfter du ikke dermed, at Søren Pape er statsministerkandidat?

- Søren kommer til selv at svare på de her ting før et valg.

- I partimålinger er Venstre stadig foran. Er det et tegn på, at borgerlige vælgere gerne vil Pape, men ikke rigtig gider de konservative?

- Vi står til en fordobling. Det glæder vi os over. Men for os handler statsministerposten ikke om, hvem der bliver det største parti, men om, hvem der kan skabe det bedste samarbejde i blå blok.

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, mener, at Papes efterhånden mange år som K-formand hjælper ham:

- Søren Pape har snart været partiformand i ti år, så mange danskere kender ham efterhånden godt. Det slår ud i den slags målinger. Jakob blev formand for Venstre midt i en masse bøvl og ballade. Han har brugt utrolig meget tid på først at skabe ro og dernæst genopbygge partiet, siger Sophie Løhde til Ekstra Bladet.

- Det er gået godt, og nu er vi på den anden side. Venstre går frem i langt de fleste målinger og for nylig viste en måling i medierne, at danskerne mener, at Jakob Ellemann-Jensen er den næstmest troværdige partileder i Danmark.